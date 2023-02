La presidente del Consiglio: "Procura fa suo lavoro"

Si torna a parlare dell’affaire Donzelli. “Delmastro e Donzelli? Non penso che ci sia bisogno di dimissioni. La Procura ha fatto il suo lavoro, vedremo cosa ci dirà. Il ministero della Giustizia ha più volte detto che quelli non erano documenti coperti da segreto. Non ho ragione di dire che quello che quello che sta sulla stampa non si possa utilizzare in Parlamento”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un punto stampa in Prefettura a Milano sul fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Roma sulla vicenda del deputato FdI Giovanni Donzelli sul caso Cospito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata