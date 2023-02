Il via libera dei ministri è stato accolto da un applauso dei presenti

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata. È quanto si apprende da fonti di governo. Il via libera – come viene riferito – è stato accolto da un applauso dei presenti.

Dopo l’ok del Cdm, secondo fonti parlamentari, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha mandato un sms nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega: “Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei Ministri, altra promessa mantenuta“, si legge nel messaggio.

L’approvazione è stata commentata invece sui social da Luca Zaia, governatore del Veneto: “È una bellissima notizia, perché inizia finalmente un percorso verso l’autonomia e verso il federalismo, che è una scelta di modernità e di responsabilità”. L’autonomia, ha aggiunto, “ovviamente non è la secessione dei ricchi come qualcuno la vuole definire tantomeno voler spaccare l’Italia in due, ma sarà l’occasione per crescere tutti insieme guardando al futuro con positività“.

Il testo è arrivato con “qualche ritocco”, confidano fonti di governo, alludendo in particolare a un maggior coinvolgimento del parlamento nella fase di definizione delle intese con le Regioni. La bozza portata ieri in pre-Cdm dal ministro Per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, infatti, non prevede quell’apporto pieno da parte delle Camere di cui si sarebbe discusso anche nelle ultime riunioni di maggioranza e che sarebbe stato richiesto anche dalla premier Giorgia Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata