"La mia polemica era nei confronti della premier, non di altri", ha aggiunto il presidente della Campania

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine dell’inaugurazione dello Stadio Collana a Napoli, è stato intervistato in merito alla polemica che si è scatenata sul ruolo di Don Maurizio Patriciello: “C’è una grande mistificazione e un’aggressione mediatica nei miei confronti. La mia polemica era nei confronti della Meloni, non di altri. La Meloni che ha utilizzato la presentazione di un progetto istituzionale per fare una sceneggiata di politica politicante. Quella si chiama politica politicante, demagogia, cialtroneria e la mia polemica è nei confronti di questo clima. Che è quello che obbliga magari dirigenti di aziende dello Stato a mettersi la maglietta sul petto per dare prova di sottomissione e di subalternità al governo.

“Questo sono cose vergognose che vanno combattute in maniera esplicita. La camorra non c’entra niente, c’entra solo la Meloni e le sue strumentalizzazioni politiche“, ha concluso il governatore campano.

