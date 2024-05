Milano, 13 mag. (LaPresse) – “Diana è nel mio cuore, la porto con me. È una sentenza giusta, deve pagare. Se si fosse pentita mi avrebbe detto ‘mamma, scusa per quello che ho fatto'”. Così la madre di Alessia Pifferi, Maria Assandri, al termine della lettura della sentenza che ha condannato la figlia all’ergastolo per la morte della nipote Diana.

