Il ministro dell'Agricoltura ha parlato a margine della firma del protocollo con Intesa e Cdp sul comparto agroalimentare

“Tra i gufi anche il Quirinale? No, guardate, tentare di strumentalizzare le istituzioni lo fanno i giornali”, così Francesco Lollobrigida, a margine della firma del protocollo con Intesa e Cdp sul comparto agroalimentare. Durante il suo intervento, infatti, il ministro dell’Agricoltura aveva fatto riferimento ai “gufi” che avrebbero tifato contro la sua attuazione: “Abbiamo grande fiducia nel presidente Mattarella. Quando si riesce a lavorare in grande sintonia, come si lavora tra governo e presidenza della Repubblica, è sempre un fatto estremamente positivo”.

In merito alle strumentalizzazioni, Lollobrigida interviene anche sul caso siccità: “Se notate, in 18 mesi, sui temi dell’agricoltura, pesca e allevamento nessuna forza politica di opposizione è entrata nel merito”. Il ministro torna anche sullo scivolone degli scorsi giorni sulla Sicilia: “Quando si lavora tanto si può anche, nel tentativo di rispondere alle incalzanti domande che fate, sbagliare qualche virgola. Noi amiamo la Sicilia e l’abbiamo scelta per svolgere il G7 perché la consideriamo, nel settore dell’agricoltura e della pesca, una delle regioni più strategiche, non solo dell’Italia, ma dell’intera Europa, se non del mondo”.

