Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Camila Giorgi si è allontanata dall’Italia per motivi personali e familiari e non per sottarsi al fisco. Quando rientrerà chiarirà la sua posizione”. Lo ha spiegato all’agenzia LaPresse, l’avvocato Federico Marini, che insieme all’avvocato Cristian Carmelo Nicotra, sta seguendo la vicenda della campionessa di tennis, Camila Giorgi, oggetto di una verifica fiscale da parte della GdF su una presunta evasione fiscale.

