Roma, 13 mag. (LaPresse) – La città di Vovchansk nella regione di Kharkiv si sta “trasformando” nella nuova Bakhmut o in Maryinka a causa dei continui attacchi aerei russi. Lo ha detto il capo della polizia regionale del Kharkiv, Volodymyr Tymoshko, durante un intervento in una radio locale. Lo riporta Rbc Ucraina. Negli ultimi giorni di offensiva russa, ha spiegato, Vovchansk “ha sofferto come non soffriva dal 2022”. In particolare, ha aggiunto, i russi utilizzano un gran numero di bombe aeree guidate per attaccare la città. “Si tratta di una bomba del peso di 250 o anche 500 chilogrammi, che può demolire un edificio a più piani. In un certo senso, Vovchansk si sta trasformando in Bakhmut o Maryinka “, ha sottolineato Tymoshko.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata