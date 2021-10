Vittorie anche a Latina, Varese, Caserta, Cosenza, Savona e Isernia. Il centrodestra resiste solamente a Trieste

Il centrosinistra esulta dopo aver fatto quasi l’en plein ai ballottaggi delle amministrative. L’ex ministro Roberto Gualtieri ha trionfato a Roma con il 60,1% dei voti contro il rivale del centrodestra Michetti. “Questa vittoria dice che unire il centrosinistra è possibile e che si può vincere, a Roma come nella sfida nazionale. Questo paese non deve tornare in mano a una destra che non crede all’Europa e he è populista ma non popolare” – ha detto il neo sindacato festeggiando il piazza Santi Apostoli – “dedico questa vittoria ai romani che si meritano una città che riparta e alla famiglia, sono felicissimo”. A Roma passerella di big del Partito democratico sul palco, da Enrico Letta a Goffredo Bettini, passando per l’ex segretario dem Nicola Zingaretti, mentre la folla applaudeva e intonava “Bella Ciao”.

A Torino si è imposto, invece, Stefano Lo Russo: il candidato del centrosinistra ha sconfitto il rivale di centrodestra, con il 59,2% delle preferenze. “Il risultato è oggettivamente oltre le nostre aspettative, abbiamo avuto un esito importante che ci responsabilizza molto. Ringrazio i torinesi che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato” ha detto Lo Russo. “Lunedì 25 annuncero la Giunta comunale, mi prendo questa settimana di verifica per individuare le migliori figure da inserire in squadra. La vicesindaca sarà una donna” ha aggiunto.

Il centrodestra si tiene Trieste con Roberto Dipiazza che si conferma sindaco con il 51,3% superando il rivale del centrosinistra Russo.

Il centrosinistra conquista anche Varese, Latina, Caserta, Cosenza, Savona e Isernia. A Benevento vince Mastella con la sua lista civica. In forte calo l’affluenza al 48,9%. “Una vittoria trionfale, i risultati sono andati oltre ogni più rosea aspettativa”, il commento del segretario dem Enrico Letta. Matteo Salvini non vuole parlare di sconfitta: “Passiamo da 8 a 10: il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa”, ha detto il leader della Lega. Meloni punta il dito sull’astensionismo e chiama a raccolta gli alleati Forza Italia e Lega: “Subito un vertice”

