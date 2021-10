Il neo eletto sindaco torna tra gli applausi al comitato elettorale

(LaPresse) – Arriva dalle urne di Trieste l’unica buona notizia per il centrodestra in questa giornata di ballottaggi. Con il 51,2% di preferenze, Roberto Dipiazza ha battuto il candidato di centrosinistra Francesco Russo, riscattando in piccola parte le sconfitte brucianti di Roma, Torino e Varese. “Mi hanno chiamato un pò tutti, da Salvini a Berlusconi alla Meloni: oggi sono un pò l’eroe del centrodestra. Me l’hanno detto loro”, ha detto il neo eletto sindaco, accolto dagli applausi al ritorno presso la sede del suo comitato elettorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata