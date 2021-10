Il segretario del Pd: "Abbiamo vinto anche dove centro destra ha azzeccato candidati"

(LaPresse) – “Dopo una vittoria cosi superiore a qualsiasi aspettativa, che va oltre il voto per le città, noi potremmo avere interesse ad andare subito al voto nazionale per cogliere l’onda. Ma la nostra forza sta nel fatto di non andare dietro ad interessi di parte. Quindi dico qui che questo voto rafforza il governo Draghi”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta nel corso di una conferenza stampa al Nazareno. “In questo risultato ha pagato positivamente non solo aver scelto i migliori candidati, l’unità della nostra coalizione e la generosità del Pd, ma anche la chiarezza e la coerenza del Partito democratico per la sicurezza e la libertà. Noi siamo dalla parte del Green Pass e con gli italiani che vogliono che il Paese riparta” ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata