Torino, bruciata lapide partigiani nel quartiere Vanchiglia

Atto di vandalismo contro la lapide dei partigiani nel quartiere Vanchiglia, a Torino, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, poche ore dopo la festa della Liberazione. La lastra e una corona di fiori che era stata depositata sotto sulla strada sono state bruciate. “Un atto di vandalismo e di provocazione politica non verrà tollerato e già nei prossimi giorni ripristineremo la lapide”, ha detto Luca Deri presidente della circoscrizione 7 del capoluogo piemontese. La lapide è stata vandalizzata già quattro volte. Lo scorso 16 aprile c’era stata la cerimonia di commemorazione dei caduti e in quell’occasione era stata deposta la corona di fiori.