Il leader della Lega in conferenza stampa da Catanzaro: "In Lombardia recuperiamo tre comuni "

(LaPresse) -“Siamo ancora in pieno spoglio, il centrodestra era al ballottaggio in 65 comuni con 8 sindaci uscenti e dai dati sono riconfermati gli uscenti con la coalizone che guadagna due comuni, passando da 8 a 10 nelle città al ballottaggio”. Lo ha detto a Catanzaro il leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza stampa nella sede regionale del partito. “Parafrasando il linguaggio calcistico diciamo che in Lombardia passiamo dal punteggio di 8 comuni a 2 in favore del centrosinistra ad una situazione di 5 pari” ha aggiunto Salvini.

