La leader di Fdi: "Sono stati ritirati fuori slogan anni '70, teoremi inesistenti per spaventare i cittadini"

(LaPresse) – “Perché tanta gente ha scelto di non andare a votare? Io ho delle risposte. La prima riguarda la politica che con i suoi continui giochi di palazzo ha mortificato la volontà popolare facendo credere a troppi cittadini che votare non fosse necessario. La seconda riguarda questa campagna elettorale perché la sinistra l’ha trasformata in una specie di lotta nel fango”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, commentando nella sede del partito l’esito del ballottaggio delle amministrative. “Sono stati ritirati fuori slogan anni ’70, teoremi inesistenti per spaventare i cittadini, e questo ha allontanato tantissimi elettori normali – spiega -. Non c’è stato spazio né per temi amministrativi né politici. Questo ha comportato la mobilitazione dell’elettorato molto ideologico della sinistra e il disimpegno di tutti gli altri”. “Verrebbe da fare i complimenti alla sinistra per come ha gestito questa campagna, però non li posso fare perché il prezzo che si paga complessivamente per raggiungere questa vittoria è molto alto. Ed è l’imbarbarimento del dibattito politico, un confronto indegno di una democrazia degna di questo nome, un indebolimento del nostro sistema democratico che alla sinistra non interessa perché evidentemente è sufficiente gestire il potere anche se lo si gestisce sulle macerie”, conclude.

