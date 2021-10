Gualtieri e Lo Russo con ampio vantaggio su Michetti e Damilano. Testa a testa a Trieste. Affluenza al 49,85%

Si decidono oggi i sindaci di Torino, Trieste e Roma: al ballottaggio rispettivamente Paolo Damilano (centrodestra) e Stefano Lo Russo (centrosinistra), roberto Dipiazza (centrodestra) e Francesco Russo (centrosinistra), Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra), oltre ad altri sei capoluoghi di provincia: Latina, Savona, Varese, Benevento, Caserta e Isernia e decine di comuni italiani. In totale, in questa tornata, sono 65 i Comuni, distribuiti in 15 regioni. I seggi si sono chiusi alle 15. Alle 15.09 secondo il Viminale l’affluenza era al 49,85%, al primo turno era a 53,70%.

Nella capitale secondo la prima proiezione Rai Gualtieri è nettamente in vantaggio con un 59,1 % su Michetti fermo al 40,9 %. Centrosinistra davanti anche a Torino con Lo Russo al 59,2 % su Damilano che avrebbe il 40,8% di consensi. Testa a testa a Trieste con Russo del centrosinistra e il sindaco uscente Di Piazza, entrambi accreditati tra il 48 e 52%.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è al comitato elettorale di Roberto Gualtieri. Il governatore e il candidato sindaco di Roma del centrosinistra si sono abbracciati alla lettura dei primi exit poll. Secondo quanto si apprende dallo staff dell’ex ministro dell’Economia, Gualtieri rilascerà una dichiarazione dopo i primi dati reali, per poi andare al Nazareno, dove si trova il segretario, Enrico Letta, per poi andare in piazza Santi Apostoli per festeggiare quella che si prospetta come una vittoria netta al ballottaggio con Enrico Michetti.

