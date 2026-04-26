Spari alla cena dei giornalisti con Trump: il panico in sala, qualcuno grida: "God bless America"

Gli spari e il panico che si scatena hotel Hilton di Washington durante la cena di gala di Donald Trump con i giornalisti. Il presidente americano è rimasto illeso ed è stato portato via in fretta. Gli ospiti si sono gettati sotto i tavoli. Nel filmato girato dall’Associated Press, si sentono persone gridare “God Bless America” e “U-S-A” mentre gli agenti dei servizi segreti si precipitano sul palco. Il sospettato della sparatoria — descritto da Trump come una “persona malata” — è stato identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, di Torrance, California ed è stato arrestato.