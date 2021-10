Il nuovo primo cittadino festeggia tra applausi e "Bella ciao"

(LaPresse) – Roberto Gualtieri commenta a caldo in piazza Santi Apostoli la vittoria al ballottaggio contro il candidato di centrodestra Enrico Michetti: “Questa vittoria dice che unire il centrosinistra è possibile e che si può vincere, a Roma come nella sfida nazionale. Questo paese non deve tornare in mano a una destra che non crede all’Europa e he è populista ma non popolare” – afferma dal palco il neo eletto sindaco, che una volta sceso aggiunge – “dedico questa vittoria ai romani che si meritano una città che riparta e alla famiglia, sono felicissimo”. Passerella di big del Partito democratico sul palco, da Enrico Letta a Goffredo Bettini, passando per l’ex segretario dem Nicola Zingaretti, mentre la folla applaude e intona “Bella Ciao”.

