Il leader della Lega attacca Letta: "Noi lavoriamo per unire"

(LaPresse) “Mi rifiuto di pensare si vada avanti due mesi a litigare su questo. C’è l’accordo di quasi tutto il parlamento se si interviene sul Ddl Zan per votare velocemente. Se insistono sullo scontro la legge verrà affossata. Spero che Letta capisca”. Così Matteo Salvini prima di entrare in Senato per il voto sulle pregiudiziali al Ddl Zan. “Non è la vittoria di nessuno – ha continuato il leader della Lega – vorrei si tutelassero persone oggi discriminate senza tirare in ballo l’educazione dei bambini o inventarsi nuovi reati. Renzi? Non lo vedo e non lo sento da tanto tempo. Su questi temi penso che la maggioranza degli italiani sia d’accordo. Noi lavoriamo per unire. Ho sentito Draghi poco fa, lo vedrò nelle prossime ore, noi lavoriamo per unire Letta invece per autolegittimarsi come segretario di un partito deve litigare tutti i giorni ma non è utile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata