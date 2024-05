Il vicepremier a Napoli: "Spiace che che ci sia ancora chi preferisce Macron"

“Benissimo il dialogo tra Giorgia Meloni e Marine Le Pen“. Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini a margine della presentazione del suo libro ‘Controvento’ al teatro Sannazaro di Napoli. “Io lavoro da anni per un Centrodestra unito. Ritengo che Marine Le Pen sia una grande donna, una grande amica e il futuro della Francia e dell’Europa”, ha sottolineato il leader della Lega. “Se adesso anche altri arrivano a riconoscere in Marine Le Pen il futuro della Francia e dell’Europa, bene. Mi spiace che ancora oggi ci sia qualcuno che, nel Centrodestra, preferisce Macron alla Le Pen, preferisce la sinistra alla Lega. Io spero in un Centrodestra unito anche in Europa“, ha concluso Salvini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata