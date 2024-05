Roma, 26 mag. (LaPresse) – Quattro persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate da un uomo nella metropolitana di Lione, tra le stazioni di Debourg e Jean-Jaurès. Lo riporta Bfmtv, citando la prefettura del Rodano e la Procura di Lione. L’assalitore è stato bloccato e arrestato dalla polizia, ha assicurato su X il vice responsabile della sicurezza della città, Mohamed Chihi. Due delle persone ferite sarebbero state colpite all’addome, mentre altre due hanno riportato danni lievi. Una quinta persona è in stato di choc. Nei confronti dell’aggressore è stata aperta un’indagine per tentato omicidio volontario. Al momento la Procura nazionale antiterrorismo non è stata coinvolta nella vicenda.

