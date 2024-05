Il vicepremier a Napoli per presentare il suo libro

Matteo Salvini ha parlato del decreto salva-casa al teatro Sannazaro di Napoli a margine della presentazione del suo libro ”Controvento’ . “Tantissimi italiani già da settimana prossima potranno andare nel proprio Comune e sanare quello che li tiene in ostaggio da anni: la veranda, il soppalco, la cameretta. Tornano proprietari di casa loro, la possono vendere, comprare, rogitare, affittare”, ha detto il vicepremier e leader della Lega aggiungendo: “Non andiamo a disturbare nessuno perché se uno si è fatto la cameretta in più o il soppalco in più dentro casa sua, non disturba nessuno e non è un problema per l’ambiente”.

