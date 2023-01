La regina consorte accusata di aver fatto trapelare informazioni ai media per riabilitare la sua immagine

E’ Camilla il principale bersaglio di Harry nelle esplosive dichiarazioni rilasciate in occasione della pubblicazione del suo libro ‘Spare’, uscito oggi in tutto il mondo. Il duca del Sussex ha accusato la regina consorte, di aver fatto trapelare conversazioni private ai media per riabilitare la sua immagine agli occhi del popolo britannico dopo la sua lunga relazione con suo padre, re Carlo III.

Nelle interviste trasmesse domenica e lunedì, Harry ha accusato i membri della famiglia reale di essere “andati a letto con il diavolo” per ottenere una copertura favorevole da parte dei tabloid sottolineando proprio gli sforzi di Camilla per migliorare la propria reputazione. “Questo la rendeva pericolosa a causa delle connessioni che stava creando all’interno della stampa britannica”, ha detto il secondogenito di Carlo e Diana alla CBS. “C’era un’aperta disponibilità da entrambe le parti a scambiare informazioni. E con una famiglia costruita sulla gerarchia, e con lei in procinto di diventare regina consorte, ci sarebbero state persone o corpi lasciati per strada”, le parole del duca.

Harry ha parlato con l’emittente britannica ITV, con “60 Minutes” della CBS e con “Good Morning America” per promuovere il suo libro. Alcune librerie del Regno Unito hanno aperto a mezzanotte per vendere le attesissime memorie scritte dal principe, che nel 2020 ha lasciato il suo ruolo di membro senior della Corona per trasferirsi negli Usa con la moglie Meghan Markle, da cui ha avuto due figli.

Nelle interviste, Harry ha ripetutamente incolpato i media per i problemi che affliggono la coppia e in parte anche per la frattura che si è consumata con suo fratello, il principe William, e sua moglie, Kate.

“Ci hanno sempre messo l’uno contro l’altro – ha detto a Good Morning America -, mettono Kate e Meghan l’una contro l’altra”, ha aggiunto. Il duce del Sussex ha ripetuto che c’era “preoccupazione” nella famiglia reale per il colore della pelle di suo figlio, prima che nascesse ma ha anche ribadito che la sua famiglia “non è razzista”: per Harry si è trattato di un esempio di “pregiudizio inconscio”.

