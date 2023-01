Disponibile nelle librerie di tutto il mondo il libro con le memorie del duca del Sussex

L’attesa è finita: è uscita oggi, 10 gennaio, in tutto il mondo, ‘Spare’, l’autobiografia del principe Harry. Anche in Italia è possibile acquistare il libro, edito da Mondadori col titolo ‘Spare, Il minore’, nelle librerie e online. Alcuni negozi di Londra hanno aperto martedì a mezzanotte per essere le prime a vendere le attesissime copie delle memorie del Duca del Sussex, di cui si parla da settimane.

In queste pagine il secondogenito di Carlo e Diana racconta della sua vita e dei suoi rapporti con la famiglia reale, rivela di violente liti avute con il fratello William per via della moglie Meghan e parla anche dell’uso di cocaina e cannabis che ha fatto in passato. Un libro che, assieme alle sue dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni a diverse tv americane e britanniche, ha scatenato un caos mediatico attorno alla famiglia reale.

