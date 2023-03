Udienza preliminare davanti all'Alta Corte: le accuse di intercettazioni telefoniche illegali e violazione della privacy

Il principe Harry è arrivato all’Alta Corte di Londra per un’udienza preliminare sul caso di intercettazioni telefoniche illegali e violazione della privacy in cui il duca di Sussex e altri hanno citato in giudizio Associated Newspapers Ltd (Anl), editori del Daily Mail e del Mail on Sunday. Lo riporta la Bbc. Oltre al principe Harry sono coinvolti nel caso il cantante Elton John e le attrici Sadie Frost e Liz Hurley. L’editore ha descritto le accuse di raccolta illegale di informazioni come “diffamazioni assurde”. Dopo quest’udienza preliminare, che durerà 4 giorni, il giudice deciderà se proseguire con il processo.

