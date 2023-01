L'intervista all'emittente Itv: "Chiedevo di stare insieme come una famiglia, non un'istituzione"

Il principe Harry in un’intervista all’emittente ITV in cui ha difeso la decisione di pubblicare la sua autobiografia ‘Spare’ ha parlato del funerale della Regina Elisabetta II definendo “orribile” il comportamento di alcuni membri della famiglia reale. “Ero lì seduto e chiedevo di stare insieme come una famiglia, non come un’istituzione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata