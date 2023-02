La moglie di Harry promuove il brand "Clevr" e compare in un loro video sui social

Un altro business per Meghan Markle: la duchessa di Sussex sostiene e investe in “Clevr”, un marchio che vende polveri per latte al matcha, chai e caffè, pronti con l’aggiunta di sola acqua. A dare conferma della vicinanza, anche economica, della Duchessa al brand, è la stessa azienda che in un video condiviso sui social ha raccontato la sua storia. Dalla fondazione nel 2016, il marchio si è fatto conoscere a Meghan Markle che non solo ha apprezzato il prodotto, che ha tra le sue mission anche la sostenibilità, ma è diventata anche investitrice nella stessa Clevr. Meghan appare anche nel video condiviso sul social del brand, che ha, tra i suoi estimatori anche la nota conduttrice Oprah Winfrey.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clevr (@clevrblends)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata