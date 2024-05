I supporter al Foro Italico per gli Internazionali BNL di Roma

Vicinanza, supporto, entusiasmo e amore quello che i tanti tifosi al Foro Italico per gli Internazionali BNL di Roma inviano a Jannik Sinner, dopo che il tennista ha formalizzato il forfait al torneo di Roma. Molti sono infatti i supporter arrivati da ogni parte del Paese proprio per assistere alle prestazioni del fresco vincitore degli Australian Open. Un po’ di sconforto e rammarico per i presenti, che comunque inviano i loro auguri di pronta guarigionea al campione italiano.

