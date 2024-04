Foto Instagram

Sui social le foto della vacanza in famiglia all'insegna dell'amore

Vacanza in famiglia per Ilary Blasi, che trascorre qualche giorno in Cappadocia insieme al compagno Bastian Muller e a Cristian, Chanel e Isabel Totti, i tre figli avuti dall’ex marito Francesco Totti. La bella comitiva condivide sui social le foto dei panorami favolosi della Turchia, ma a colpire di più sono i sorrisi e la complicità che regna tra tutti loro.

Mentre Francesco Totti è a Sydney con la compagna Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha scelto la Cappadocia per fare il pieno di ricordi e di emozioni insieme ai figli e al fidanzato. Ognuno condivide nelle storie Instagram qualche momento magico in famiglia e Bastian Muller non fa eccezione. Non sembrano far parte del gruppo di vacanzieri né Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti, né Cristian Babalus che fa coppia con Chanel Totti.

