Foto da Instagram

I due sono in vacanza in Australia tra spiagge, ristoranti e zoo

Va a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due sono stanno trascorrendo una vacanza a Sydney, in Australia. La 34enne sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle foto che raccontano il loro soggiorno in Oceania. Con il capitano della Roma sono andati nella celebre Bondi Beach e poi sono stati ospiti di un ristorante italo-australiano che porta il nome dell’ex attaccante giallorosso. Infine hanno fatto visita allo zoo cittadino dove c’erano animali tipici del luogo come canguri e koala.

