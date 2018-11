Kenya, identificati tre rapinatori di Silvia Romano: ecco i loro nomi

È anche stata fissata una ricompensa per chi fornirà informazioni che portino all'arresto dei sospettati

Sono state identificate tre persone ritenute responsabili del sequestro della volontaria italiana Silvia Romano. Lo ha riferito l'emittente Nvt Kenya, in un video diffuso online, citando una conferenza stampa della polizia. È anche stata fissata una ricompensa di un milione di scellini ciascuno per chi fornirà informazioni che portino all'arresto dei sospettati, di cui le autorità hanno diffuso identità e fotografie. La 23enne è stata rapita a Chakama, nella contea di Kilifi.

Secondo una nota della polizia, i tre sono stati identificati come Adam Omar, Yusuf Kuno Adan e Said Adan Abdi, tutti ritenuti armati e pericolosi. "Di conseguenza chiediamo al pubblico di informare l'ufficiale di polizia o la stazione di polizia più vicini, nel caso dovesse vedere qualcuna di queste tre persone. Una ricompensa in denaro contante sarà offerta a chiunque abbia informazioni che portino all'arresto dei sospettati", ha affermato l'ispettore generale Joseph Boinnet, nella nota.

La polizia ha annunciato di aver fermato 20 persone in relazione al sequestro avvenuto mercoledì. È stato chiesto ai proprietari delle due motociclette sequestrate dalle forze dell'ordine, che si ritiene siano state usate per il rapimento, di essere ascoltati dalla polizia, scrivono ancora i media.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata