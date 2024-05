La presidente della Commissione ospite a 'Che tempo che fa': "Italia ben messa su implementazione Pnrr"

“C’è molto in gioco. È una situazione in cui dipenderà molto dal fatto che tutti vadano a votare. Abbiamo la guerra davanti alle porte di casa, il cambiamento climatico. Ma soprattutto si tratta della nostra democrazia, della coesione in Europa. È importante che questa Europa protegga, sia solidale, ma soprattutto che vive i nostri valori comuni. È importante che la gente esprima il suo voto per un’Europa forte“. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, a Che Tempo che Fa sul Nove.

Pnrr, Von der Leyen: “Roma è ben messa su implementazione”

“L’Italia è uno dei Paesi che beneficia di più del Pnrr ed è anche molto ben messa per quanto riguarda l’implementazione, ha già utilizzato più della metà dei fondi, come idrogeno pulito, treni ad alta velocità o l’interconnessione energetica tra Slovenia e Italia”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea.

Ucraina, Von der Leyen: “Xi agisca per moderare Putin”

“La Cina ha una grande influenza ed è importante sulla Russia in particolare. È importante che la Cina sappia che questa relazione europea e cinese naturalmente dipende dal fatto che utilizzi in modo costruttivo la sua influenza sulla Russia e agisca moderando Putin, soprattutto per quanto riguarda la retorica nucleare. La Cina lo sa, e noi misuriamo la Cina sul fatto che utilizzi questa influenza e non tolleri semplicemente quello che la Russia fa. Da questo dipenderà la nostra relazione futura”, ha spiegato Von der Leyen.

