Gli allagamenti sono stati causati dalle piogge monsoniche

Almeno 37 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in Indonesia a causa di improvvise e pesanti inondazioni. Gli allagamenti sono stati causati dalle piogge monsoniche e dai torrenti di lava fredda e fango che scorrono lungo le pendici del vulcano Monte Merapi. Interi villaggi di montagna nei distretti di Agam e Tanah Datar sono stati spazzati via dalle acque che hanno sommerso case ed edifici. La lava fredda, conosciuta anche come lahar, è una miscela di materiale vulcanico e ciottoli che scorre lungo le pendici di un vulcano sotto la pioggia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata