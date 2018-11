Kenya, caccia ai rapitori di Silvia Romano. La polizia: "Pensiamo di riuscire a liberarla"

La polizia kenyana è abbastanza ottimista sulla possibilità di ritrovare Silvia Romano, la volontaria italiana della ong Africa Milele sequestrata a Chakama nella contea di Kilifi, due giorni fa. "Abbiamo un significativo livello di ottimismo sul fatto che dovremmo essere in grado di trovare la ragazza nel più breve tempo possibile" ha detto il capo della polizia Joseph Boinett.

Venti persone sono già state arrestate nel corso delle indagini: "Abbiamo 17 persone in carcere. Abbiamo arrestato altre tre persone che consideriamo di interesse per questa indagine", ha detto Boinett ai giornalisti. "Ci hanno dato informazioni molto preziose per condurre l'operazione in corso per rintracciare e salvare la ragazza".

La polizia ha diffuso un numero d'emergenza per eventuali segnalazioni sui rapitori. Lo riporta il sito del quotidiano Star. Il capo della polizia regionale, Noah Mwivanda, ha diffuso il numero assicurando che qualsiasi informazione condivisa sarà trattata con la massima riservatezza. Le forze di sicurezza stanno monitorando l'area del rapimento anche con l'uso di droni.

