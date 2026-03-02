Iran, Trump: “Tutti uccisi i candidati leader, operazioni dureranno 4 settimane” – La diretta

La milizia sciita irachena ha rivendicato un attacco con droni contro le forze statunitensi all’aeroporto della capitale irachena Baghdad. L’attacco in risposta all’offensiva di Usa e Israele in Iran.
Come ampiamente previsto dagli analisti, sale il prezzo del petrolio a causa delle difficoltà nello Stretto di Hormuz e dei timori per il prolungamento della guerra.
La controffensiva iraniana prende intanto di mira anche Cipro, dove sono presenti delle basi britanniche.
“A causa delle numerose chiusure dello spazio aereo regionale, Emirates ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni da e per Dubai fino alle 15:00 (ora degli Emirati Arabi Uniti) di martedì 3 marzo”. Lo scrive sul suo sito Emirates, avvisando che “La situazione è estremamente instabile e viene monitorata costantemente. Prima di recarsi in aeroporto, invitiamo tutti i clienti a controllare gli ultimi aggiornamenti operativi su emirates.com e a verificare la propria casella di posta elettronica per eventuali notifiche relative a modifiche o cancellazioni dei propri voli”.
A seguito dell’escalation in Medio Oriente le compagnie aeree del gruppo Lufthansa sospenderanno i voli da e per Dubai fino al 4 marzo, lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti non sarà utilizzato fino al 4 marzo. È quanto quanto comunica il gruppo in un aggiornamento sulla situazione dei voti. Le compagnie aeree del gruppo, inoltre, sospenderanno i voli per Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam e Teheran fino all’8 marzo. Fino alla stessa data non saranno utilizzati gli spazi aerei di Israele, Libano, Giordania, Iraq, Qatar, Kuwait, Bahrein, Dammam e Iran.
Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha riferito che l’ambasciatore iraniano in Spagna, Reza Zabib, è stato convocato al ministero per comunicargli la condanna del governo agli attacchi “ingiustificati” compiuti da Teheran contro i paesi del Medio Oriente e a Cipro. Lo ha detto lo stesso Albares ai cronisti prima di un evento al ministero degli Esteri, secondo quanto riportano i media iberici.
“Ciò che non sosteniamo è il regime oppressivo che ha ucciso persone in Iran e che è contro qualsiasi legge”. Lo afferma la prima portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda su se la Ue sostenesse gli attacchi di Usa e Israele all’Iran. “Abbiamo invitato tutte le parti a esercitare la massima moderazione, a rispettare pienamente il diritto internazionale, e guardando ora alla situazione, stiamo cercando di garantire la protezione dei cittadini e la stabilità della regione. Questa è la posizione”, aggiunge.
“Questa mattina sono stato nella sala di crisi del ministero degli Esteri aperta 24 ore su 24 per assistere i 30.000 cittadini spagnoli presenti in Medio Oriente, in coordinamento con le nostre ambasciate nella regione. Stiamo seguendo da vicino la situazione in Medio Oriente e proteggiamo i nostri connazionali”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares.
“La nostra posizione è molto chiara e, ancora una volta, espressa nella forma più alta possibile in termini di diplomazia dell’UE, ovvero nella dichiarazione dell’UE a 27, chiediamo il pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi della Carta delle Nazioni Unite. Questa è la nostra posizione ufficiale”. Lo afferma il portavoce per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda se gli attacchi di Usa e Israele all’Iran fossero in linea con il diritto internazionale.
Il re emerito di Spagna, Juan Carlos I, si trova attualmente in un hotel ad Abu Dhabi. “E’ tranquillo e al sicuro”, anche se “tutto può succedere”, hanno riferito fonti dell’entourage dell’ex monarca al settimanale spagnolo Hola!. Al momento l’ex monarca “non può muoversi” dalla città poiché “lo spazio aereo è chiuso”, aggiungono le stesse fonti sostenendo che l’emerito “sopporta tutto” poiché “non percepisce il rischio come il resto dell’umanità”. Juan Carlos I vive negli Emirati Arabi Uniti dall’esilio volontario del 2020. Al momento si trova in un hotel perché nella sua abitazione sono in corso lavori di ristrutturazione. “Sta meglio lì perché è meno isolato”, hanno commentato le fonti.
“Noi, come UE, abbiamo ribadito la nostra solidarietà al popolo iraniano e sosteniamo fermamente le sue aspirazioni fondamentali per un futuro in cui i suoi diritti umani universali e le sue libertà fondamentali siano pienamente rispettati. L’Alta Rappresentante è stata molto chiara su questo punto nelle sue osservazioni del fine settimana, un fine settimana molto intenso: la morte di Eli Khamenei è un momento decisivo nella storia dell’Iran”. Lo afferma il portavoce per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, nel briefing quotidiano con la stampa.
“Sarà ricordato per il suo governo duro, la repressione, l’oppressione, le violazioni dei diritti del popolo iraniano, nonché per le azioni destabilizzanti e illegali dell’Iran in Medio Oriente e oltre. Non dimentichiamo che questo regime ha ucciso migliaia, migliaia di suoi cittadini, migliaia, migliaia di suoi figli – rimarca -. Per quanto riguarda ciò che abbiamo visto anche da questo regime, abbiamo visto un regime che ha violato il diritto internazionale in modo ricorrente e per lungo tempo, insieme ai suoi impegni legali in termini di JCPOA, e anche in termini di supporto a gruppi terroristici in tutto il Medio Oriente e oltre, con ripercussioni anche sulla sicurezza e la stabilità dell’UE”.
“Abbiamo anche assistito ad attività ibride di questo regime sul suolo dell’UE, insieme alla detenzione arbitraria di cittadini dell’UE, ed è per questo che abbiamo agito in termini di misure e azioni di questo regime, insieme ai ministri degli Esteri, quando abbiamo adottato sanzioni, diverse tipologie di sanzioni sotto diversi regimi, per affrontare concretamente la minaccia multiforme che abbiamo visto provenire da questo regime”, aggiunge.
“Le capacità balistiche iraniane sono certamente state ridotte dai recenti attacchi e da quelli del giugno scorso e non si conoscono con esattezza le sue attuali capacità operative. La risposta iraniana si è finora concentrata contro gli Stati del Golfo e Israele. L’Ue deve dotarsi di una credibile capacità di difesa contro minacce missilistiche, che potrebbero arrivare non solo dall’Iran, ma magari un domani da altri Paesi”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in una lunga intervista a Repubblica.
“Quanto rischiano i soldati italiani schierati nel Golfo? Il rischio c’è, ma è stato mitigato già da tempo – prosegue il ministro – Già alcuni giorni fa è stata alleggerita la presenza del personale non indispensabile, riviste e provate le procedure di sicurezza così come i piani per far fronte a ogni emergenza. Abbiamo la situazione del nostro personale sotto controllo istante per istante”.
“Non si intravede il rischio di una guerra globale, ma il rischio di una forte instabilità regionale è concreto – spiega Crosetto – Cina e Russia hanno condannato l’attacco e guardano con evidente preoccupazione gli sviluppi anche per i loro rilevanti interessi strategici ed economici nell’area”.
Il Consiglio dei Ministri del Libano, dopo lunghe riunioni presso il palazzo presidenziale, ha deciso di annunciare il “divieto totale di ogni attività militare” a Hezbollah e ha vietato qualsiasi attacco lanciato dal territorio libanese, ribadendo che la decisione in merito a guerra e pace spetta esclusivamente al governo. Lo riporta L’Orient Le Jour.
“Hezbollah deve rinunciare alle sue armi illegali e rimanere un partito politico”, ha affermato il primo ministro Nawaf Salam dopo la riunione, ordinando alle forze di sicurezza di impedire qualsiasi azione militare da parte della milizia sciita e di arrestare i trasgressori. “L’esercito deve continuare ad attuare il suo piano” per disarmare i gruppi armati “con tutti i mezzi possibili”, ha aggiunto Salam.
Il Comando Centrale dell’esercito degli Stati Uniti (Centcom) ha rivelato nuovi dettagli sui caccia Usa precipitati in Kuwait. “Alle 23.03 ET del 1° marzo, tre F-15E Strike Eagle statunitensi in volo a sostegno dell’operazione Epic Fury sono precipitati sul Kuwait a causa di un apparente incidente di fuoco amico”, si legge in una nota, “durante il combattimento attivo, che includeva attacchi da parte di aerei iraniani, missili balistici e droni, i caccia dell’aeronautica militare statunitense sono stati abbattuti per errore dalle difese aeree kuwaitiane”. “Tutti e sei i membri dell’equipaggio si sono eiettati in sicurezza, sono stati recuperati e sono in condizioni stabili”, continua la nota, “il Kuwait ha riconosciuto l’incidente e siamo grati per gli sforzi delle forze di difesa kuwaitiane e per il loro sostegno in questa operazione ancora in corso”.
“Nelle ultime ore l’Iran ha attaccato Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait e Oman. Condanniamo con forza tutti gli attacchi illegali e indiscriminati contro i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e altri paesi della regione. Condanniamo anche il lancio di missili da parte di Hezbollah e l’attacco di Israele al Libano”. Lo ha scritto su X il premier spagnolo Pedro Sanchez, sottolineando che “la violenza genera solo altra violenza”. “Le bombe colpiscono obiettivi militari, ma anche strade, aeroporti, scuole e case di civili innocenti. È necessario fermare immediatamente questa spirale di violenza e tornare al quadro della diplomazia e del dialogo”, ha aggiunto il leader socialista.
L’esercito israeliano (Idf) ha affermato che la sua aeronautica militare ha avviato “un ulteriore attacco su vasta scala” nel centro di Teheran, prendendo di mira il governo. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale iraniana.
Kamal Pinhasi, portavoce di lingua persiana dell’esercito israeliano, ha dichiarato in un videomessaggio: “Circa 50 caccia dell’aeronautica militare hanno sganciato più di 100 munizioni sul quartier generale sotterraneo del regime”. L’attacco ha preso di mira una base di comandanti politici e di sicurezza. L’esercito israeliano ha diffuso una mappa in cui si afferma che questa base sotterranea “apparteneva alla leadership del regime”. Lo riporta Bbc Persian.
Il ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che due droni hanno colpito impianti energetici nella città industriale di Ras Laffan, senza che siano state segnalate vittime. “Un drone ha preso di mira un serbatoio d’acqua appartenente a una centrale elettrica a Mesaieed, mentre l’altro ha preso di mira un impianto energetico nella città industriale di Ras Laffan, di proprietà della Qatar Energy, senza segnalare vittime”, si legge in una nota del ministero. “Tutti i danni e le perdite derivanti dall’attacco saranno valutati dalle autorità competenti e in seguito verrà rilasciata una dichiarazione ufficiale”, ha aggiunto.
La Germania non ha alcuna intenzione di prendere parte al conflitto in corso in Medioriente dopo gli attacchi di Israele e Usa all’Iran e la reazione di Teheran. Lo ha chiarito il portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius, precisando che eventuali misure riguardano esclusivamente la protezione dei militari tedeschi ancora presenti nella regione. “Parliamo di autodifesa della Bundeswehr e di tutela dei soldati tedeschi dislocati nell’area”, ha spiegato Kornelius. “Ci riserviamo il diritto di proteggere i nostri militari qualora venissero attaccati. È un diritto alla legittima difesa che le forze armate esercitano naturalmente”. Il portavoce ha escluso che si tratti di questioni come diritti di sorvolo o utilizzo di basi in Germania, temi emersi in conflitti precedenti. “Non è questo il punto. Ci riferiamo esclusivamente alle missioni militari tedesche in Medioriente. Tutti gli altri aspetti sono regolati, ad esempio, dagli accordi sullo stazionamento delle truppe”. Quanto alla formulazione contenuta nella dichiarazione congiunta dei Paesi E3 (Francia, Germania e Regno Unito), in particolare il passaggio sulla possibilità di “colpire alla fonte”, Kornelius ha precisato che ogni firmatario la interpreta secondo i propri criteri nazionali. “La nostra interpretazione è quella che ho appena illustrato”, ha detto. Inoltre, il termine “enabling” (“abilitare”) va letto nel contesto dell’intera frase. “Significa consentire ad altri Paesi determinate azioni”, ha spiegato, ricordando che la posizione britannica è stata ulteriormente chiarita in una dichiarazione separata di Londra. Per quanto riguarda le basi tedesche, ha ribadito, “sono tutte coperte dagli accordi di stazionamento esistenti”.
L’ambasciatore israeliano in Germania, Ron Prosor, accusa l’Iran di cercare di trascinare l’Europa nella guerra in Medioriente. Secondo il diplomatico, riporta Ard, il presunto attacco con drone contro una base aerea britannica a Cipro, Stato membro dell’Ue, come un segnale del tentativo dell’Iran di coinvolgere gli europei nelle ostilità. “Speriamo che l’Europa se ne accorga e reagisca di conseguenza, e che la reazione venga decisa in Europa”, ha commentato Prosor. In questo contesto, l’ambasciatore ha fatto riferimento alla clausola di mutua assistenza sancita dall’articolo 42 del Trattato Ue, che obbliga gli Stati membri a sostenere gli Stati partner dell’Unione europea sotto attacco: “Esiste una clausola di mutua assistenza che sostanzialmente afferma che, poiché Cipro fa parte dell’Europa, è nostra responsabilità difenderla”.
Le sirene di allarme aereo hanno iniziato a suonare nella base britannica della RAF di Akrotiri a Cipro poco dopo mezzogiorno (le 11 in Itali). Lo ha riferito la tv di stato cipriota CyBC. Ieri la base era stata colpita da un drone senza pilota. CyBC ha aggiunto che sono stati avvistati aerei in fase di decollo dalla base vicino alla città meridionale di Limassol.
L’autorità per l’aviazione civile della Giordania ha annunciato che lo spazio aereo del Paese resterà chiuso tutti i giorni dalle 18 (le 16 ora italiana) alle 7 (le 5 ora italiana) fino a nuovo avviso. La chiusura è stata definita “parziale e temporanea”.
Le sirene d’allarme anti-aereo stanno suonando nella zona centrale di Israele e nell’area di Gerusalemme a causa di un attacco missilistico iraniano. Lo riporta il Times of Israel.
“Gli sviluppi in Medio Oriente sono profondamente preoccupanti. Ho avuto contatti con 9 leader mediorientali nel fine settimana e con diversi leader europei. La situazione rimane instabile, ma tre cose sono degne di nota. La prima e più importante, c’è una rinnovata speranza per il popolo oppresso dell’Iran e sosteniamo fermamente il suo diritto a determinare il proprio futuro”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa con il presidente della confederazione Svizzera Guy Parmelin in occasione della firma di un pacchetto di accordi per approfondire la relazione Ue-Svizzera. “In secondo luogo, dobbiamo impegnarci a fondo per ridurre l’escalation del conflitto e impedirne l’espansione. Nelle ultime ore abbiamo assistito a numerosi attacchi, tra cui un attacco con droni contro la base aerea britannica a Cipro. Abbiamo anche assistito a un attacco contro l’impianto petrolifero della Saudi Aramco. E condanno con la massima fermezza questi attacchi sconsiderati e indiscriminati dell’Iran e dei suoi alleati contro territori sovrani in tutta la regione”, aggiunge. Per von der Leyen il terzo punto da tenere in considerazione è “la stabilità della regione” che è “di fondamentale importanza”.
Gli organizzatori del Gran Premio d’Australia di Formula 1, in programma domenica 8 marzo, si dichiarano “davvero fiduciosi” che il caos nei viaggi causato dal conflitto in corso in Medio Oriente non avrà ripercussioni sulla gara d’apertura della stagione. Secondo quanto riporta la BBC, quasi 1.000 membri dello staff sono stati costretti a riorganizzare i voli, e si stima che 500 di loro saranno trasferiti dall’Europa su voli charter. Questo dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco contro l’Iran sabato, innescando attacchi di rappresaglia in tutta la regione. La F1 ha anche affermato di “monitorare attentamente” la situazione, con le prossime gare in Bahrein e Arabia Saudita in programma ad aprile. Il capo della Formula 1 australiana, Travis Auld, ha dichiarato lunedì che “tutti saranno qui pronti per la gara”. Molti piloti e altro personale chiave in Europa hanno visto i loro viaggi influenzati dalla grave interruzione del trasporto aereo globale, con ripercussioni sulle principali rotte attraverso il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. “Le ultime 48 ore hanno richiesto una riorganizzazione dei voli”, ha ammesso Auld all’emittente australiana Channel Nine. “Questa è in gran parte responsabilità della Formula 1. Si prendono cura dei team, dei piloti e di tutto il personale necessario per la realizzazione di questo evento. A quanto ho capito, ormai è tutto definito, tutti saranno qui pronti per la gara e i tifosi non noteranno alcuna differenza”, ha aggiunto. “Tutto il carico è pronto per partire. Siamo in una situazione in cui siamo davvero fiduciosi che non ci saranno ripercussioni”, ha ribadito.
“No, l’Italia non è in guerra con nessuno. Abbiamo sempre affermato di non mandare truppe in Ucraina, giustamente, immagino non manderemo truppe neanche in Iran. Un conto è sostenere l’alleanza dei Paesi liberi e occidentali, un conto è inviare dei soldati in teatro di guerra, cosa che non è in programma”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine di un appuntamento a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se anche l’Italia sarebbe disposta a mandare forze per azioni difensive come ipotizzato da Francia e Regno Unito.
“La Svizzera è estremamente preoccupata per l’escalation in corso nel Golfo e in Medio Oriente e invitiamo tutte le parti a proteggere i cittadini civili, a proteggere le infrastrutture e a tornare al più presto alla diplomazia”. Lo dice il presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, in un punto stampa a Bruxelles con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sugli accordi bilaterali. “Ieri sera ho avuto contatti con alcuni Paesi della regione che ho visitato di recente e avrò ulteriori contatti questo pomeriggio. Naturalmente, come sempre, la Svizzera è sempre disponibile, se necessario, a partecipare e ad aiutare le parti che desiderano raggiungere una de-escalation”, aggiunge.
I Paesi del Golfo, Giordania e Stati Uniti hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui condannano quelli che definiscono gli attacchi indiscriminati da parte dell’Iran e affermano il proprio “diritto all’autodifesa”. La dichiarazione è stata diffusa dai governi di Stati Uniti, Bahrain, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti in risposta ai “recenti attacchi con missili e droni lanciati dalla Repubblica islamica dell’Iran nella regione”. Nella nota si legge che i Paesi “condannano fermamente gli attacchi indiscriminati e sconsiderati con missili e droni da parte della Repubblica Islamica dell’Iran contro territori sovrani in tutta la regione, tra cui il Bahrein, l’Iraq (compresa la regione del Kurdistan iracheno), la Giordania, il Kuwait, l’Oman, il Qatar, il Regno dell’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti”. “Questi attacchi ingiustificati hanno preso di mira territori sovrani, messo in pericolo la popolazione civile e danneggiato le infrastrutture civili. Le azioni della Repubblica islamica rappresentano una pericolosa escalation che viola la sovranità di più Stati e minaccia la stabilità regionale. Prendere di mira civili e paesi non coinvolti in ostilità è un comportamento sconsiderato e destabilizzante”, prosegue la dichiarazione congiunta. “Siamo uniti nella difesa dei nostri cittadini, della nostra sovranità e del nostro territorio e ribadiamo il nostro diritto all’autodifesa di fronte a questi attacchi. Rimaniamo impegnati a garantire la sicurezza regionale e lodiamo l’efficace cooperazione in materia di difesa aerea e missilistica che ha impedito perdite di vite umane e distruzioni ben più gravi”, conclude.
Un drone con a bordo una bomba ha colpito una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall nel Golfo dell’Oman, uccidendo un marinaio a bordo. L’agenzia di stampa statale Oman News Agency ha riportato l’attacco al largo di Mascate, la capitale del sultanato. Ha identificato la nave come MKD VYOM. Ha affermato che il membro dell’equipaggio ucciso era indiano.
“La stabilità della regione è di fondamentale importanza. L’unica soluzione duratura è una soluzione diplomatica e questo significa una transizione credibile per l’Iran, un blocco definitivo sia dei programmi nucleari sia di quelli balistici e la fine delle attività che destabilizzano la regione”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa con il presidente della confederazione Svizzera Guy Parmelin in occasione della firma di un pacchetto di accordi per approfondire la relazione Ue-Svizzera. “Questo pomeriggio – aggiunge – discuteremo della situazione generale in una riunione del Collegio dei commissari, perché dall’energia al nucleare, dai trasporti alla migrazione alla sicurezza, dobbiamo essere preparati alle conseguenze dei recenti eventi”.
Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato dei droni sopra Abu Dhabi. Lo hanno affermato i funzionari. I detriti sono caduti su un magazzino e una struttura commerciale nelle aree industriali della città. Ci sono stati danni lievi ma nessun ferito. È quanto si legge in un comunicato pubblicato su X dall’ufficio stampa di Abu Dhabi.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato che i missili balistici iraniani Kheibar hanno colpito l’ufficio del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Lo riporta Iran International.
I media iraniani, citando il dipartimento delle pubbliche relazioni dei Pasdaran, hanno riferito di un attacco missilistico contro “l’ufficio del Primo Ministro israeliano e il quartier generale del comandante dell’aeronautica militare israeliana”. La nota afferma che “le forze armate hanno preso di mira il campus governativo israeliano nella decima ondata di attacchi missilistici contro Israele”.
Il ministro degli Esteri israeliano ha criticato il governo spagnolo per la posizione espressa in merito all’attacco all’Iran. In un’intervista a Euronews Gideon Sa’ar ha affermato che la Spagna “sta con tutti i tiranni del mondo”. Il premier Pedro Sanchez è tra le voci più critiche in Europa rispetto all’operazione militare condotta da Usa e Teheran. Sabato ha affermato in un tweet che la Spagna “rifiuta l’azione militare unilaterale degli Stati Uniti e di Israele, che rappresenta un’escalation e contribuisce a rendere l’ordine internazionale più incerto e ostile”. “Rifiutiamo allo stesso modo le azioni del regime iraniano e della Guardia Rivoluzionaria”, ha chiarito il premier socialista.
Ieri il premier spagnolo ha ribadito la sua posizione nel corso della cena inaugurale del Mobile World Congress a Barcellona. “Due paesi hanno attaccato unilateralmente l’Iran, gli Stati Uniti e Israele, senza consultare la comunità internazionale. È vero, hanno decapitato un regime terribile che reprime la sua società, in particolare le donne e le ragazze, un regime militarista che ha aggredito, e continua a farlo, senza alcuna giustificazione, la maggior parte dei suoi vicini arabi. Tutte queste azioni violano il diritto internazionale e stanno causando centinaia di vittime innocenti”, ha sostenuto Sanchez sottolineando che “c’è chi ragiona su questa spirale di violenza partendo da false alternative: o si sta da una parte o dall’altra”. “E per questo, oggi più che mai, è indispensabile ricordare che si può essere contrari a un regime odioso, come lo è l’insieme della società spagnola, come lo è il regime iraniano, e allo stesso tempo contrari a un intervento militare ingiustificato, pericoloso e al di fuori della legalità internazionale. Che si deve essere contrari a una guerra iniziata senza l’autorizzazione del Congresso degli Stati Uniti, del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che viola il diritto internazionale. E che c’è sempre spazio per una soluzione negoziata invece di lasciarsi trascinare dalla devastazione delle armi come unica via d’uscita possibile”, ha aggiunto.
“L’escalation militare deve cessare il prima possibile”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, come riporta l’emittente Bfmtv. “Il regime iraniano deve porre fine ai suoi attacchi e deve essere disposto a fare importanti concessioni”, ha aggiunto Barrot denunciando un regime che “viola il diritto internazionale, disprezza le risoluzioni del Consiglio di sicurezza che regolano l’energia nucleare e viola senza freni i diritti umani”.
La polizia federale tedesca è in stato di massima allerta nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti tedeschi a causa dell’escalation della guerra con l’Iran. “Soprattutto nella zona delle stazioni ferroviarie e degli aeroporti, vige un livello di allerta elevato. Stiamo parlando di infrastrutture critiche”, ha dichiarato al Rheinische Post, Andreas Rosskopf, presidente del Sindacato di Polizia Tedesco (GdP) per la Polizia Federale. A causa della situazione in Medioriente e in particolare in Iran, “anche qui in Germania siamo più vigili nel nostro lavoro quotidiano”, ha continuato Rosskopf, spiegando che “nessuno può valutare con precisione al momento se le cosiddette cellule dormienti potrebbero attivarsi. Noi, in quanto autorità di sicurezza, siamo ben preparati e molto sensibili a questo fenomeno”.
Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares, in interviste rilasciate questa mattina ad Euronews e Telecinco ha negato che Washington abbia utilizzato le basi militari congiunte di Morón (Siviglia) e Rota (Cadice) per l’attacco all’Iran. Anche ieri in un’intervista alla radio tv pubblica spagnola aveva assicurato: “le basi ad uso congiunto, ma di sovranità spagnola, non saranno utilizzate per nulla che non sia incluso nel trattato o che sia al di fuori della Carta delle Nazioni Unite”.
“Sabato 28 febbraio si è tenuto un incontro tra Sua Eccellenza Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei, ministro degli Affari della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, e Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano”. È quanto si legge in un post sul social X del ministero della Difesa saudita. “Durante l’incontro, le due parti hanno discusso dei recenti attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti, oltre a esaminare le modalità per rafforzare la cooperazione militare bilaterale e sviluppare ulteriormente la partnership in materia di difesa tra i due paesi, riflettendo la profondità delle relazioni tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia e il loro impegno comune per la sicurezza e la stabilità”, si legge ancora nel post.
Il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares ha affermato che l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran “non riguarda la democrazia”. “Noi vogliamo democrazia, libertà, diritti fondamentali per gli iraniani, ma voglio essere molto chiaro: questa operazione militare non riguarda la democrazia in Iran, riguarda altre cose”, ha affermato Albares in un’intervista a Telecinco, in cui ha nuovamente criticato “l’azione unilaterale” degli Stati Uniti e di Israele, nonché gli “attacchi ingiustificati” da parte dell’Iran contro i paesi della regione come rappresaglia.
La compagnia petrolifera nazionale dell’Arabia Saudita, Saudi Aramco, ha temporaneamente chiuso la raffineria di petrolio di Ras Tanura, vicino a Dammam, dopo che l’impianto è stato preso di mira da droni iraniani. La televisione di Stato saudita ha riportato la notizia, citando quella che ha definito una “fonte ufficiale”. Ha aggiunto che la decisione è stata presa a titolo precauzionale. La raffineria ha una capacità di oltre mezzo milione di barili di petrolio greggio al giorno.
Una fonte della sicurezza ha riferito ad Al Jazeera che un attacco missilistico israelo-statunitense ha preso di mira siti appartenenti al gruppo paramilitare Kataib Hezbollah sostenuto dall’Iran a Jurf al-Sakhr, a sud della capitale irachena Baghdad.
Il Cremlino si è detto profondamente deluso dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, condotti con la mediazione dell’Oman, “la situazione sia degenerata in una vera e propria aggressione”. “Per quanto riguarda i negoziati condotti con la mediazione dell’Oman tra gli Stati Uniti e l’Iran, si può esprimere profonda delusione per il fatto che, nonostante le informazioni che indicano un progresso significativo di questi negoziati, la situazione sia comunque degenerata in una vera e propria aggressione” ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing con la stampa, secondo quanto riporta Interfax.
Israele inizierà a riaprire il suo spazio aereo più tardi oggi in modo “controllato, monitorato e coordinato”. Lo ha affermato il Comando del Fronte Interno dell’esercito israeliano, come riporta Iran International. Il traffico aereo riprenderà in base alla valutazione della situazione. Lo spazio aereo di Israele è chiuso dall’inizio del conflitto con l’Iran, ovvero da sabato mattina.
L’ambasciatore iraniano presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Reza Najafi, ha affermato che gli attacchi aerei israelo-americani hanno preso di mira il sito di arricchimento nucleare di Natanz in Iran. “Ieri hanno attaccato di nuovo gli impianti nucleari pacifici e protetti dell’Iran”, ha detto, “la loro giustificazione, secondo cui l’Iran vuole sviluppare armi nucleari, è semplicemente una grande bugia”. Israele e gli Stati Uniti non hanno riconosciuto gli attacchi al sito.
L’ambasciata dell’Iran su Via Nomentana a Roma, l’ambasciata dello Stato d’Israele in via Michele Mercati, l’ambasciata Americana a via Veneto ed il Ghetto sorvegliati, continuano ad essere gli obiettivi sensibili dove l’allerta continua a restare alta dopo l’operazione militare in Iran. Oggi pomeriggio è atteso il Vertice al Viminale, presieduto dal ministro Matteo Piantedosi, per l’ordine e la sicurezza.
“L’Idf ha appena attaccato in modo mirato un importante terrorista dell’organizzazione Hezbollah a Beirut. Maggiori dettagli a seguire”. È quanto fa sapere in un post sul social X l’esercito di Israele, dando notizia di nuovi raid lanciati in Libano.
Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato di aver utilizzato il missile Kheibar negli ultimi attacchi contro Israele. La dichiarazione dei Pasdaran afferma che nella decima ondata di attacchi contro Israele sono state prese di mira “Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme Est”. Il missile balistico Kheibar ha una gittata di 2.000 chilometri e, durante la cerimonia di inaugurazione, Mohammad Reza Ashtiani, vice capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, definì il missile uno dei più avanzati progettati dall’Organizzazione aerospaziale, dotato di una “testata ad alto potenziale esplosivo del peso di 1.500 chilogrammi”. L’esercito ha inoltre affermato che nelle ultime ore ha preso di mira la “base aerea americana Ali al-Salem in Kuwait” e le navi nell’Oceano Indiano con “15 missili da crociera”. Lo riporta Bbc Persia. Questa mattina, l’agenzia di stampa Fars ha riferito di “attacchi missilistici e droni dell’Iran contro le basi americane nella regione dell’Asia occidentale” e, in seguito, sono state pubblicate notizie di un’esplosione udita nella città irachena di Erbil.
Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha escluso un’evacuazione militare dei viaggiatori tedeschi attualmente bloccati nella regione del Golfo a causa del conflitto iraniano. “Non saremo in grado di farlo, perché lo spazio aereo è completamente chiuso”, ha dichiarato Wadephul a Bild, spiegando che, al momento, è impossibile prevedere quando le persone interessate potranno partire. L’Associazione Tedesca dei Viaggi ha stimato il numero di viaggiatori tedeschi interessati nella regione a circa 30.000. Questa cifra si riferisce ai viaggiatori con tour operator tedeschi che si trovano attualmente nella regione o che hanno voli tramite hub nella zona. Il governo tedesco si sta concentrando sulla fornitura di informazioni e supporto consolare. “Tutte le ambasciate e i consolati sono aperti. Stiamo lavorando intensamente per fornire informazioni”, ha spiegato Wadephul, sottolineando che anche i viaggiatori sono responsabili della propria sicurezza: “Non era del tutto sconosciuto che la situazione potesse diventare pericolosa”. Wadephul ha anche avvertito che il conflitto potrebbe durare a lungo: “Dobbiamo tutti prepararci alla possibilità che questo conflitto duri più a lungo. Non è prevedibile che si possa prevedere una fine dei combattimenti nei prossimi giorni”.
La ‘Finalissima’, la partita organizzata dalla Fifa tra le nazionali di Spagna e Argentina, rispettivamente campione d’Europa e campione del Sud America, in programma il 27 marzo in Qatar, è a rischio a causa della guerra in atto in Medio Oriente. Il conflitto nella regione, a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran e delle rappresaglie dell’Iran contro altri paesi mediorientali con basi statunitensi, ha portato il governo del Qatar a sospendere tutte le attività sportive nel Paese. Secondo quanto scrive Sport, la sospensione riguarda anche le due partite che la squadra di Luis De la Fuente avrebbe dovuto giocare in Qatar, la già citata Finalissima e un’amichevole tre giorni dopo contro l’Egitto. Sospese anche le partite tra Arabia Saudita ed Egitto, Qatar-Serbia, Serbia-Arabia Saudita e Qatar-Argentina. Inoltre, sono stati sospesi tutti i campionati nazionali e internazionali. In un comunicato, la Federcalcio del Qatar ha annunciato che pubblicherà le nuove date delle partite in seguito, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione del conflitto armato, che ha imposto, ad esempio, la chiusura dello spazio aereo del Qatar. Sia la Federcalcio spagnola che quella argentina sono in attesa di notizie in merito, poiché dovranno prendere una decisione in merito a queste partite, poiché le date di fine marzo sono le uniche disponibili prima dei Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada.
Secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, questa mattina le forze armate iraniane hanno abbattuto un caccia americano F-15 vicino al confine tra l’Iran e il Kuwait, e i rottami dell’aereo sono caduti all’interno del territorio kuwaitiano. Anche il ministero della Difesa del Kuwait, riportano i media iraniani, avrebbe confermato l’abbattimento in un comunicato. Secondo quanto riportato da Isna, due soldati americani si sono lanciati con il paracadute dopo lo schianto e sono sopravvissuti.
Una persona è morta e altre due sono rimaste “gravemente ferite” dopo che i detriti di un missile iraniano intercettato hanno provocato un incendio su una “nave straniera” nella città industriale di Salman, in Bahrein. L’incendio è sotto controllo e completamente spento, ha riferito la Bahrain New Agency. Il Paese ospita una base della Marina statunitense che era già stata presa di mira da un attacco missilistico iraniano.
Nelle prime ore del mattino si è verificato un singolo incidente isolato con un drone che ha preso di mira la base britannica di Akrotiri, a Cipro, provocando danni limitati. L’origine esatta del drone è attualmente in fase di verifica, ma è stato confermato che la Repubblica non è stata oggetto di un attacco. Dato questo sviluppo imprevisto, che purtroppo ha avuto ripercussioni sui voli odierni per Cipro, la Presidenza cipriota ha deciso di rinviare il Consiglio Affari generali informale a una data successiva”. Lo riferisce una portavoce della presidenza cipriota del Consiglio Ue.
In nottata il presidente Nikos Christodoulides aveva annunciato che “le autorità hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza prescritti e stanno monitorando attentamente la situazione, in coordinamento continuo sia con il Governo del Regno Unito sia con l’amministrazione delle Basi britanniche” e che “il Consiglio di Sicurezza Nazionale rimane in sessione continua sotto la presidenza del Presidente della Repubblica”.
In Libano, “Hezbollah ha commesso un grave errore di cui la popolazione ha pagato il prezzo”. Lo ha affermato questa mattina il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, come riporta l’emittente Bfmtv. “Deve porre immediatamente fine alle sue operazioni”, ha aggiunto con fermezza, “il Libano deve essere preservato dal conflitto regionale”. La Francia continuerà a impegnarsi per la sovranità e la stabilità del Paese, ha sottolineato il ministro e “organizzerà quanto prima una conferenza internazionale a sostegno delle sue forze armate”.
“La Commissione europea e la nostra Unione esprimono piena solidarietà alla Repubblica di Cipro. Sebbene la Repubblica di Cipro non sia stata l’obiettivo, manteniamo fermo il nostro impegno nei confronti del nostro Stato membro di fronte a questa situazione di sicurezza in continua evoluzione. Deploriamo l’attacco immotivato alla base britannica di Akrotiri”. Lo scrive su X la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Suica.
“La situazione odierna è molto preoccupante, non possiamo escludere un possibile rilascio radioattivo con gravi conseguenze, tra cui la necessità di evacuare aree estese quanto o più grandi delle grandi città”. È quanto ha affermato Rafael Grossi, responsabile dell’Aiea, l’organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, come riporta Iran International. “Finora, non è stato rilevato alcun aumento dei livelli di radiazione al di sopra dei livelli di fondo abituali nei paesi confinanti con l’Iran”, ha aggiunto Grossi.
Rafael Grossi, a capo dell’Aiea, ha affermato che non vi sono indicazioni che gli impianti nucleari iraniani siano stati danneggiati negli attacchi in corso. “Finora non abbiamo avuto indicazioni che qualche impianto nucleare iraniano sia stato danneggiato o colpito”, ha affermato Grossi. Lo riporta Iran International. Ha aggiunto che sono in corso tentativi di contattare le autorità di regolamentazione nucleare iraniane, ma “senza finora alcuna risposta”, e ha affermato di sperare che “un canale di comunicazione indispensabile possa essere ristabilito il prima possibile”. Grossi ha ribadito il suo appello alla “massima moderazione per evitare un’ulteriore escalation”, aggiungendo: “Dobbiamo tornare alla diplomazia e ai negoziati”.
Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha assicurato che la Francia è “pronta a partecipare” alla difesa dei Paesi del Golfo. Ha annunciato il suo “pieno sostegno e solidarietà” ai “paesi amici che sono stati deliberatamente presi di mira dai missili e dai droni delle Guardie Rivoluzionarie e trascinati in una guerra che non hanno scelto”, citando Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Iraq, Bahrein, Oman, Kuwait e Giordania. Lo riporta l’emittente Bfmtv.
“Rally del WTI e Brent oggi all’apertura dei mercati, ma quello che preoccupa è l’impennata del gas, visto la criticità in questi mesi degli stoccaggi europei. I paesi coinvolti nel conflitto sono diversi, stamane anche Libano ed attacchi agli impianti della Saudi Aramco. Non ci sono valutazioni per il prezzo del greggio, possiamo arrivare in pochi giorni a oltre 130 dollari al barile. Sicure ripercussioni sui carburanti Rete Italia ed Europa”. Così il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia a LaPresse, sugli impatti della situazione in Iran sul gas e sul petrolio, che in avvio di seduta del mercati vede il Brent a 80 dollari al barile.
Secondo il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, la Germania non parteciperà ad azioni militari contro l’Iran . “Il governo tedesco non ha alcuna intenzione di partecipare”, ha dichiarato Wadephul alla radio Deutschlandfunk. “Non disponiamo nemmeno delle capacità militari corrispondenti”, ha affermato Wadephul, spiegando che “la Germania non ha assolutamente intenzione di partecipare in alcun modo”. Il ministro ha tuttavia aggiunto che è possibile che “i nostri soldati della Bundeswehr si difendano da soli se attaccati”. “Dal punto di vista tedesco, non ci saranno ulteriori misure”. Le unità della Bundeswehr sono attualmente di stanza in Giordania e Iraq. Alla domanda se l’attacco israeliano e statunitense all’Iran fosse illegale secondo il diritto internazionale, Wadephul ha risposto, tra le altre cose: “Certo, ci sono dubbi al riguardo, è fuori discussione. Ma dobbiamo fare una valutazione completa delle dimensioni politiche e di sicurezza che stiamo affrontando. È nostra responsabilità, come governo tedesco, dire cosa questo significhi per noi. E l’Iran rappresenta una minaccia significativa, non solo per Israele e la regione, ma anche per la Germania e l’Europa”.
Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, almeno 555 persone sono state uccise negli attacchi lanciati da Israele e Stati Uniti in tutto il Paese dall’inizio della guerra. Lo riporta Al Jazeera. “In seguito agli attacchi terroristici sionisti-americani perpetrati in varie regioni del nostro Paese, ad oggi sono state colpite 131 città e, purtroppo, 555 nostri compatrioti sono stati uccisi”, afferma il gruppo in un messaggio su Telegram.
L’organizzazione terroristica Hezbollah pagherà un prezzo pesante per aver sparato contro Israele, e Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, che ha deciso di sparare sotto la pressione dell’Iran, è ora un obiettivo da eliminare”. È quanto scrive in un post sul social X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. “Chi segue la strada di Khamenei si ritroverà presto insieme a lui nelle profondità dell’inferno con tutti i membri dell’asse del male”, aggiunge, “il primo ministro Benjamin Netanyahu e io abbiamo incaricato l’Idf di agire con forza contro Hezbollah, continuando a perseguire l’obiettivo principale: schiacciare e sconfiggere il regime terroristico iraniano e neutralizzarne le capacità, nell’operazione ‘Roar of the Lion’, al fine di eliminare le minacce allo Stato di Israele e consentire ai cittadini iraniani di ribellarsi contro di esso e rovesciarlo”.
Il portavoce del ministero della Difesa dell’Arabia Saudita ha detto che è stato intercettato un attacco di droni che aveva preso di mira l’impianto petrolifero a Ras Tanura. Non sono stati registrati feriti ma sul posto è scoppiato un incendio “limitato”.
Nel Golfo “sono venuto perché le informazioni disponibili non lasciavano presagire una tale accelerazione. E quando ho capito che ù a differenza di altre volte ù ci sarebbe potuto essere anche un attacco agli Emirati Arabi Uniti, ho deciso di portare a casa la mia famiglia. Dovevano partire la mattina (e quindi saremmo arrivati tranquillamente), ma per un mio impegno istituzionale ad Abu Dhabi abbiamo preso il volo del pomeriggio. Il fatto di trovarsi bloccato non è una cosa su cui fare polemica soprattutto perché la reazione che ha colpito Dubai non era stata ipotizzata da nessuno come conseguenza immediata”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, in una lunga intervista a Repubblica. “Io non sono andato di nascosto, ma essendo una questione familiare non ho voluto scorte, né codazzi e ho usato una compagnia aerea civile. Cosa che faccio da tre anni sempre. Anche quando avevo sulla testa una taglia Wagner. Nulla di segreto. Secondo me è un esempio semmai virtuoso. Per il resto non penso che l’opposizione sia preoccupata dei miei rischi personali, ma solo alle polemiche e infatti chiede dimissioni. Per cosa? Perché l’Iran ha attaccato Dubai? Sono preoccupati della mia salute, ma poi fanno polemiche inventate. Non meritano la fatica che ho dedicato al servizio della nazione in questi anni. Lo dico con sofferenza, ma è così”.
Almeno 35 persone sono state uccise negli attacchi degli Stati Uniti e di Israele nella provincia meridionale iraniana di Fars. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Mehr, citando un funzionario locale.
Un filmato diffuso sui social e verificato da Al Jazeera mostra grandi colonne di fumo in un impianto petrolifero a Ras Tanura, in Arabia Saudita.
L’interruzione di Internet in Iran dura da più di 48 ore. Lo ha affermato Netblocks in un post sul social X. “Le chiusure sono una tattica abituale del regime, come dimostra il precedente caso di gennaio, durato diverse settimane e che ha mascherato gravi violazioni dei diritti umani”, si legge nel post.
Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale iraniana, questa mattina tre persone sono morte in alcuni attacchi nella città occidentale iraniana di Sanandaj. L’agenzia Irna ha affermato che gli attacchi hanno colpito due siti residenziali.
Diversi aerei da guerra degli Stati Uniti si sono schiantati in Kuwait. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa del Paese, precisando che i piloti dei velivoli si sono lanciati con il paracadute. Il ministero non ha fornito dettagli sulle cause degli incidenti, ma questi si sono verificati durante un intenso periodo di fuoco iraniano contro il Paese. I piloti sono stati trasportati in ospedale per controlli e le loro condizioni sono stabili.
“Trump ha gettato la regione nel caos con i suoi ‘desideri irrealistici’ e ora è preoccupato per ulteriori vittime americane. Con le sue azioni deliranti, ha trasformato il suo slogan ‘America First’ in ‘Israel First’ e ha sacrificato i soldati americani alla sete di potere di Israele”. È quanto scrive in un post sul social X Ali Larijani, segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. “E con nuove menzogne, sta ancora una volta imponendo il costo del suo egoismo ai soldati americani e alle loro famiglie”, aggiunge, “oggi, la nazione iraniana si sta difendendo. Le forze armate iraniane non hanno iniziato l’aggressione”.
“Non negozieremo con gli Stati Uniti”. Lo afferma in un post su X Ali Larijani, segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano, smentendo le affermazioni dei media statunitensi secondo cui ci sarebbe stato un nuovo tentativo di riprendere i colloqui sul nucleare con Washington. La dichiarazione è arrivata dopo che il Wall Street Journal ha affermato che Larijani aveva fatto questo tentativo tramite mediatori omaniti dopo l’uccisione di Khamenei.
Una famiglia di Mezzocorona, in Trentino, è bloccata a Dubai a causa del conflitto in Iran. Secondo le prime informazioni padre, madre incinta e il figlioletto sarebbero ospiti dell’hotel Fairmont The Palm che è stato in parte colpito dall’esplosione di un drone. La famiglia trentina, assieme agli altri ospiti, è riuscita a trovare riparo in una struttura adeguata dell’albergo. L’unità di crisi della Farnesina è in contatto con i trentini per organizzare l’evacuazione. A Dubai ci sono anche tre studenti e una docente della 5 C del liceo scientifico Maffei di Riva del Garda: sarebbero dovuti ripartire sabato dopo avere partecipato a ‘Progetto Dubai Un & Abu Dhabi 2026 – L’ambasciatore del futuro’. Intanto da stamattina la Protezione civile del Trentino ha attivato il numero verde 800 867388 per raccogliere eventuali segnalazioni e richieste di supporto riguardanti cittadini trentini presenti nei Paesi del Golfo. Le richieste saranno trasmesse all’unità di crisi del ministero degli Esteri.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato in un post sul social X di essere “in contatto costante con le sedi diplomatiche italiane in Medioriente”. “Seguo le condizioni di tutti gli italiani, civili e militari, che sono nell’area”, ha aggiunto, “stamane riunione con gli ambasciatori e i consoli per valutare e decidere iniziative a tutela dei connazionali. Riunirò anche la task force commercio estero per informare le nostre imprese su iniziative e possibili conseguenze economiche provocate dalla guerra”.
La Cina ha chiesto un cessate il fuoco e colloqui diplomatici per porre fine al conflitto in Medio Oriente. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha affermato che almeno un cittadino cinese è stato ucciso a Teheran. “Il compito più urgente è la cessazione delle operazioni militari e la prevenzione di un’estensione del conflitto”, ha detto, sollecitando “una risoluzione attraverso il dialogo e la negoziazione”.
Israele ha affermato che i valichi per Gaza, attraverso i quali transitano gli aiuti umanitari, rimarranno chiusi finché continuerà la guerra con l’Iran. Il Cogat, l’organismo di difesa israeliano che sovrintende agli aiuti a Gaza e ai valichi, ha affermato che i valichi non possono essere gestiti in sicurezza a causa della minaccia dei missili. “Le misure adottate sono temporanee e si basano esclusivamente su una valutazione della sicurezza”, ha sottolineato il Cogat, precisando che Gaza ha scorte sufficienti di cibo per un “periodo prolungato”, sebbene alcune organizzazioni, tra cui la World Central Kitchen che gestisce mense popolari in tutta Gaza, abbiano avvertito del contrario. “Abbiamo bisogno di consegne di cibo ogni giorno per sfamare le famiglie affamate che non sono coinvolte in questa guerra”, ha scritto su X lo chef Jose Andres, fondatore di World Central Kitchen.
Un aereo da caccia si è schiantato in Kuwait, nei pressi di una base aerea degli Stati Uniti, secondo un video geolocalizzato dalla Cnn. Il video mostra un aereo in fiamme che precipita a meno di 10 chilometri dalla base statunitense Ali Al Salem, in Kuwait.
In seguito a un attacco di droni iraniani alla base britannica RAF Akrotiri a Cipro, avvenuto ieri sera, il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato: “La sicurezza del nostro personale e delle loro famiglie è la nostra priorità assoluta. A titolo precauzionale, stiamo trasferendo i familiari che vivono presso la RAF Akrotiri in una sistemazione alternativa nelle vicinanze, sull’isola di Cipro. La nostra base e il nostro personale continuano a operare normalmente, tutelando la sicurezza del Regno Unito e i nostri interessi”. Lo riporta la Bbc.
Una fonte della sicurezza israeliana ha dichiarato al canale di notizie saudita Al-Hadath che la nuova offensiva dell’esercito di Israele (Idf) contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione di terra”. La fonte ha aggiunto che non ci sarà “alcuna immunità per nessun politico o figura militare di Hezbollah e nemmeno per i suoi sostenitori”.
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha sentito telefonicamente il presidente di Cipro Nikos Christodoulides. “Mi ha informato dell’unico incidente verificatosi poco dopo la mezzanotte, che ha visto un velivolo senza pilota prendere di mira la base britannica di Akrotiri”, si legge in un post pubblicato da von der Leyen su X, “sebbene la Repubblica di Cipro non fosse l’obiettivo, vorrei essere chiara: siamo collettivamente, fermamente e inequivocabilmente al fianco dei nostri Stati membri di fronte a qualsiasi minaccia”.
Il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides, ha dichiarato che un drone di tipo Shaheed ha causato “lievi danni materiali” alle installazioni militari all’interno della base aerea britannica della RAF di Akrotiri, sulla costa meridionale dell’isola. Christodoulides ha detto in un breve discorso alla nazione che il drone ha colpito poco dopo la mezzanotte. Ha aggiunto che tutte le autorità competenti sono state messe in stato di allerta e che ha convocato una riunione del consiglio di sicurezza nazionale del Paese per fare il punto della situazione. Ha sottolineato di essere in contatto con altri leader europei. “Voglio essere chiaro: la nostra patria non partecipa in alcun modo, né ha intenzione di prendere parte ad alcuna operazione militare”, ha assicurato Christodoulides nel suo discorso.
Sirene di allarme ed esplosioni in tutto il Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi di Israele e Usa contro l’Iran. Secondo quanto riferisce Al Jazeera, il Ministero dell’Interno del Bahrein ha dichiarato di aver attivato l’allerta antiaerea e di aver esortato i residenti a recarsi nel luogo più sicuro più vicino. Il ponte Shaikh Khalifa bin Salman, che collega Manama alle città vicine, è stato chiuso e ha esortato “i residenti a utilizzare le strade principali solo quando necessario”.
Segnalazioni di esplosioni sono state udite ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Una mezza dozzina di esplosioni sono state udite anche a Doha, la capitale del vicino Qatar.
È almeno la terza volta che gli allarmi suonano anche in Kuwait nelle ultime ore. Le autorità kuwaitiane avevano precedentemente riferito che le difese aeree del Paese avevano intercettato con successo la “maggior parte” dei droni che si erano avvicinati alla capitale oggi.
Infine una mezza dozzina di forti esplosioni sono state udite nella capitale del Qatar, Doha, a indicare che gli attacchi iraniani continuano.
Il capo di stato maggiore dell’esercito di Israele (Idf), il tenente generale Eyal Zamir, ha affermato che l’esercito ha lanciato una “campagna offensiva” contro Hezbollah in Libano che probabilmente durerà diversi giorni. “Abbiamo avviato una campagna offensiva contro Hezbollah. Non ci limitiamo alla difesa, ora passiamo all’attacco”, ha detto durante una valutazione dopo gli attacchi con razzi e droni di Hezbollah contro Israele nella notte. “Dobbiamo prepararci a diversi giorni di combattimenti, molti. Abbiamo bisogno di una forte prontezza difensiva e di una continua preparazione offensiva, a ondate”, ha aggiunto. Lo riporta il Times of Israel.
“L’attacco ha avuto così tanto successo che ha eliminato la maggior parte dei candidati” alla guida dell’Iran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’emittente Abc. “Non sarà nessuno di quelli a cui avevamo pensato, perché sono tutti morti”, ha aggiunto.
Durante la notte, l’ IDF ha lanciato una serie di attacchi a Beirut e nel Libano meridionale. Le IDF hanno affermato che, tra gli attacchi, anche alti funzionari di Hezbollah sono stati presi di mira nell’area di Beirut.
Lunedì mattina, il Libano aveva lanciato proiettili verso il nord di Israele, che sono stati intercettati.
“Poco dopo il lancio di razzi da parte di Hezbollah, in conformità con la pianificazione, abbiamo lanciato una prima ampia ondata di attacchi a Beirut e nel Libano meridionale, prendendo di mira operativi di alto livello, quartier generali e infrastrutture terroristiche. Stiamo anche agendo per evacuare i civili nel Libano meridionale in vista di ulteriori attacchi”, ha dichiarato l’IDF come si legge su Al Jazeera.
I giornalisti dell’Associated Press hanno udito diverse forti esplosioni a Irbil, la capitale della regione semiautonoma del Kurdistan iracheno.
Il governo libanese ha convocato una riunione di emergenza dopo che l’attacco di Hezbollah contro Israele ha innescato attacchi aerei israeliani in diverse parti del Paese. L’incontro è iniziato questa mattina e vi parteciperà il capo di stato maggiore dell’esercito, generale Rudolph Haikal. L’agenzia di stampa statale National News Agency ha riferito che il Consiglio dei ministri discuterà della situazione instabile e delle misure che intende adottare.
“L’ho preso prima che lui prendesse me. Ci hanno provato due volte. Beh, l’ho preso prima io”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ad ABC News in merito all’uccisione della Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, riferendosi apparentemente a un complotto del 2024 legato all’Iran per assassinarlo.
Il presidente americano Donald Trump, che il giorno prima aveva incoraggiato gli iraniani a “prendere il controllo” del loro governo, domenica ha dichiarato di essere aperto al dialogo con la nuova leadership iraniana. “Vogliono parlare, e io ho accettato, quindi parlerò con loro”, ha dichiarato a The Atlantic.
Cipro conferma che un attacco con drone ha preso di mira una base britannica sull’isola e ha causato ingenti danni.
Il presidente di Cipro ha dichiarato che la base aerea britannica di Akrotiri è stata colpita da un drone Shahed senza pilota, aggiungendo che le autorità sono in stato di massima allerta e che Cipro non è coinvolta in operazioni militari nella regione. Lo riporta Iran International.
L’esercito israeliano esorta la popolazione di quasi 50 villaggi in Libano a evacuare prima di possibili attacchi.
Un testimone ha dichiarato di aver visto del fumo sopra un quartiere di Kuwait City, dove si trova l’ambasciata degli Stati Uniti. Ayman Moawad, un lavoratore egiziano che vive nei pressi dell’ambasciata statunitense in Kuwait, ha dichiarato all’Associated Press di aver visto del fumo sopra la zona. Tuttavia, non sapeva se fosse stata colpita specificamente l’ambasciata nel corso di un attacco iraniano in corso. In precedenza gli Stati Uniti avevano lanciato un monito urgente agli americani, invitandoli a mettersi al riparo e a rimanere in casa: “Non venite all’Ambasciata”.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha discusso la tempistica dei combattimenti in Iran durante un’intervista telefonica con un quotidiano britannico. “Abbiamo calcolato che ci vorranno circa quattro settimane”, ha detto Trump al Daily Mail. “È sempre stato un processo di quattro settimane, quindi, per quanto sia forte – è un paese grande – ci vorranno quattro settimane, o meno”, ha spiegato. L’esercito americano ha dichiarato che tre militari sono stati uccisi, le prime vittime americane note nel conflitto. Trump ha definito le vittime “persone fantastiche”. “Sapete, ci aspettiamo che ciò accada, purtroppo”, ha detto Trump al giornale. “Potrebbe succedere di continuo, potrebbe succedere di nuovo”, ha ammesso.
Un alto funzionario della Casa Bianca afferma che “una nuova potenziale leadership” in Iran ha lasciato intendere la disponibilità a colloqui con gli Stati Uniti. Il funzionario, parlando in condizione di anonimato per discutere delle deliberazioni interne dell’amministrazione, ha affermato che il presidente Donald Trump si dice “alla fine” disposto a parlare, ma per ora l’operazione militare “continua senza sosta”.
Almeno 31 persone sono state uccise negli attacchi israeliani in Libano dopo l’attacco di Hezbollah. Lo afferma il Ministero della Salute libanese. Israele ha reagito con attacchi su Beirut e ha esortato i civili di quasi 50 villaggi nel Libano orientale e meridionale a evacuare in vista di ulteriori possibili attacchi, costringendo la popolazione a fuggire.
Gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran hanno raffreddato i mercati mondiali, con i futures statunitensi inizialmente in calo di oltre l’1%. Le azioni hanno aperto in netto ribasso a Tokyo lunedì mattina e i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle. L’indice giapponese Nikkei 225 ha perso il 2,3% poco dopo l’apertura e le azioni sono scese anche in Australia, Taiwan e Hong Kong. Gli operatori scommettevano che l’approvvigionamento di petrolio dall’Iran e da altre parti del Medio Oriente avrebbe rallentato o addirittura bloccato. Gli attacchi in tutta la regione, compresi quelli a due navi in transito nello Stretto di Hormuz, la stretta imboccatura del Golfo Persico, compromettono la capacità della regione di esportare petrolio. Attacchi prolungati avrebbero probabilmente comportato un aumento dei prezzi del greggio e della benzina.