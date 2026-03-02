Iran, Trump: "Era la nostra ultima e migliore occasione per colpire"

“Era la nostra ultima e migliore occasione per colpire“. Donald Trump ha chiarito i quattro obiettivi della guerra degli Stati Uniti in Iran: distruggere le capacità missilistiche di Teheran, annientarne la capacità navale, impedire al Paese di dotarsi di armi nucleari e “garantire che il regime iraniano non possa continuare ad armare, finanziare e dirigere eserciti al di fuori dei propri confini”. Trump ha affermato che gli attacchi statunitensi hanno già “messo fuori uso” 10 navi e che i raid stanno garantendo la sua distruzione della capacità missilistica dell’Iran, impedendo al contempo “la loro capacità di produrne di nuovi“. “Questa era la nostra ultima e migliore occasione per colpire“, ha affermato Trump.