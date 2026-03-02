Iran, Trump: "Rappresentava una minaccia chiara e colossale"

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l’Iran “rappresentava una minaccia molto chiara e colossale per l’America e le nostre forze di stanza all’estero”. Il tycoon ha parlato dalla East Room della Casa Bianca, due giorni dopo che la sua amministrazione ha lanciato una serie di attacchi contro Teheran. Trump ha affermato che l’Iran ha ignorato gli avvertimenti degli Stati Uniti e “ha rifiutato di cessare la ricerca di armi nucleari“. “Lo scopo di questo programma missilistico in rapida crescita era quello di proteggere lo sviluppo delle loro armi nucleari e rendere estremamente difficile per chiunque di impedire loro di fabbricare queste armi nucleari da noi severamente vietate. Eravamo noi a volerne la cessazione. Ma tutti erano dalla nostra parte. Semplicemente non avevano il coraggio di dirlo”, ha aggiunto.