Buona la prima in Nazionale per Baldini, Lussemburgo-Italia 0-1

Prima vittoria alla guida dell”Italia per Silvio Baldini che batte 1-0 in amichevole il Lussemburgo. Nel primo tempo, l’Italia sfiora il vantaggio prima con Esposito e successivamente con Pisilli. Al 49′ della ripresa il gol vittoria proprio dell’attaccante dell’Inter, su assist da calcio d’angolo dello stesso Pisilli.

Baldini: “Soddisfatto dei ragazzi, insidie non mancavano”

“Sono molto soddisfatto, sapevo che i ragazzi avevano dei valori e che c’erano delle insidie, visto che la maggior parte erano debuttanti”. Così Silvio Baldini dopo l’amichevole. “Non bisogna mai dare nulla per scontato, ma sapevo che avrebbero vinto – ha aggiunto – le stelle stavolta si sono voltate dalla nostra parte. Cose da migliorare? Ci sono meccanismi che a volte ci vengono naturali, oggi in tante occasioni non abbiamo fatto questi movimenti ed era difficile andare al tiro. Emozionato per la prima con la Nazionale maggiore? Io sono un tipo un po’ strano. Quando ci sono le partite non sento molto l’emozione, sono più preoccupato del fatto di dire cose utili a questi ragazzi“.

Esposito: “Ci tenevamo a vincere, bello vedere compagni al debutto”

“Ci tenevamo. Anche se era un’amichevole l’abbiamo presa con il massimo della serietà e dell’impegno”, ha dichiarato il match winner Pio Esposito. “Mi fa piacere essere riuscito a dare una mano alla squadra – ha aggiunto a RaiSport – Cerco sempre di dare tutto il mio apporto. È stato bellissimo stare vicino ai miei compagni al debutto, è la stessa cosa che ho provato qualche mese fa. Vederli emozionati è stato bello, così come combattere al loro fianco. Futuro? Abbiamo la responsabilità di indossare la maglia dell’Italia. Siamo una squadra giovane ma abbiamo giocatori validi e dobbiamo dimostrarlo partita per partita”.