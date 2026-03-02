Caos voli in Medio Oriente: tutte le cancellazioni

Caos voli in Medio Oriente dopo l’inizio della guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Diversi Paesi della regione – Israele, Iran, Libano, Iraq, Giordania, Siria – hanno chiuso il proprio spazio aereo ai voli civili. Molte compagnie, inoltre, hanno cancellato le tratte da e per Abu Dhabi e Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, città dove sono rimasti bloccati molti italiani. La controffensiva di Teheran si è allargata ulteriormente minacciando anche i cieli di Bahrain e Kuwait oltre a quelli degli Emirati.

Le compagnie che hanno cancellato i voli in Medio Oriente