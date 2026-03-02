Iran, Tajani: "Crisi potrebbe durare giorni, forse settimane"

“Questa crisi potrebbe non trovare una soluzione rapida. Potrebbe durare giorni, forse settimane. Molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese da Teheran e dalle dinamiche interne al regime”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nell’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. “Il Governo italiano continuerà a fare la sua parte, con lucidità, con determinazione, con senso di responsabilità”, ha aggiunto Tajani. “Nella regione – ha spiegato inoltre il ministro degli Esteri – sono al momento presenti oltre 70mila connazionali fra presenze stabili e temporanee, 30mila circa solo a Dubai e Abu Dhabi“. Tajani ha sottolineato che non ci sono italiani coinvolti negli attacchi, né civili, né militari.