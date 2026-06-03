Gaza, Idf arresta studente palestinese diretto all’Università di Roma Tor Vergata: “È un terrorista di Hamas”

Uno studente palestinese, accusato di essere un terrorista di Hamas e diretto in Italia per proseguire gli studi all’Università di Roma Tor Vergata, è stato arrestato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) al valico di Kerem Shalom mentre lasciava la Striscia di Gaza. A riferirlo è il sito Drop Site. Si tratta di Mahmoud al-Najjar, originario di Jabaliya.

Le accuse dell’Idf

Secondo quanto riferito dal fratello Atiyya al-Najjar, Mahmoud è stato fermato martedì dopo aver ottenuto il permesso di uscire da Gaza e raggiungere l’Italia al termine di mesi di tentativi per ottenere le necessarie autorizzazioni. L’Idf ha confermato l’arresto al valico di Kerem Shalom, sostenendo che Al-Najjar sarebbe “un terrorista della brigata nord di Hamas” e che avrebbe preso parte al massacro del 7 ottobre 2023.

La preoccupazione della famiglia

In una dichiarazione diffusa oggi, il Centro palestinese per i dispersi e gli scomparsi forzati (Pcmfd) ha reso noto di aver ricevuto una testimonianza ufficiale dalla famiglia dello studente, che ha espresso forte preoccupazione per la sua sorte. I familiari affermano di non avere informazioni sul suo destino né sul luogo in cui sarebbe detenuto e di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalle autorità israeliane. Il Centro descrive Al-Najjar come un accademico specializzato in Scienze amministrative che aveva recentemente ottenuto una borsa di studio e si stava recando all’Università di Roma Tor Vergata per iniziare il proprio percorso accademico dopo aver ottenuto il permesso di viaggio e le autorizzazioni necessarie al termine di mesi di procedure e tentativi per lasciare la Striscia.