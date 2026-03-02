Accesso Archivi

lunedì 2 marzo 2026

Ultima ora

Dubai prima e dopo gli attacchi dell’Iran: le foto

Dubai, Emirati Arabi Uniti, prima (24 febbraio 2026) e dopo (1 marzo 2026) gli attacchi (Planet Labs PBC via AP)
Anche gli Emirati Arabi Uniti nel mirino di Teheran. Molti gli italiani ancora bloccati nel Paese

Il conflitto tra Israele, Iran e Stati Uniti continua ad allargarsi sempre più nella regione mediorientale. Teheran, dopo essere stata attaccata dalle forze di Tel Aviv e Washington, ha colpito gli Emirati Arabi Uniti dove molti cittadini italiani sono rimasti bloccati, tra Dubai e Abu Dhabi. Le immagini, scattate dall’alto, mostrano Dubai prima e dopo l’offensiva iraniana, mettendo a confronto giovedì 26 febbraio con domenica 1° marzo 2026. La situazione rimane incerta con Donald Trump che promette un’altra grande ondata di attacchi.

Dubai, Emirati Arabi Uniti, 24 febbraio 2026 (Planet Labs PBC via AP)
Dubai, Emirati Arabi Uniti, 1 marzo 2026 (Planet Labs PBC via AP)
