Dubai prima e dopo gli attacchi dell’Iran: le foto

Il conflitto tra Israele, Iran e Stati Uniti continua ad allargarsi sempre più nella regione mediorientale. Teheran, dopo essere stata attaccata dalle forze di Tel Aviv e Washington, ha colpito gli Emirati Arabi Uniti dove molti cittadini italiani sono rimasti bloccati, tra Dubai e Abu Dhabi. Le immagini, scattate dall’alto, mostrano Dubai prima e dopo l’offensiva iraniana, mettendo a confronto giovedì 26 febbraio con domenica 1° marzo 2026. La situazione rimane incerta con Donald Trump che promette un’altra grande ondata di attacchi.

Dubai, Emirati Arabi Uniti, 24 febbraio 2026 (Planet Labs PBC via AP)