Libano, in migliaia fuggono da Beirut e dal sud del Paese dopo gli attacchi di Israele

Israele dopo aver attaccato l’Iran colpisce anche il Libano. Il capo dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, ha annunciato un’offensiva (l’ennesima) che durerà diversi giorni. Decine di persone sono già morte sotto i raid di Tel Aviv mentre migliaia di cittadini hanno iniziato a sportarsi e allontanarsi dai luoghi presi di mira dall’esercito dello Stato ebraico.

Anche l’ambasciata statunitense a Beirut invita i propri connazionali a lasciare il Paese. La situazione della sicurezza in Libano è instabile e imprevedibile. Attacchi aerei si sono verificati in tutto il Paese, soprattutto nel sud, nella Beqaa e in alcune zone di Beirut“, fa sapere l’ambasciata Usa in un post. Il governo libanese, intanto, ha deciso di annunciare il “divieto totale di ogni attività militare” a Hezbollah e ha vietato qualsiasi attacco lanciato dal territorio, ribadendo che la decisione in merito a guerra e pace spetta esclusivamente all’esecutivo.

Sidon, Libano, 2 marzo 2026 (AP Photo/Mohammed Zaatari)

