Il vicepremier: "Continuiamo a lavorare per una pace giusta"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, commenta la rielezione di Vladimir Putin come presidente russo dopo le elezioni che si sono concluse oggi, 17 marzo. “Le elezioni in Russia non sono state né libere né regolari ed hanno riguardato anche territori ucraini occupati illegalmente. Continuiamo a lavorare per una pace giusta che porti la Russia a terminare la guerra di aggressione all’Ucraina nel rispetto del diritto internazionale“, ha scritto su Twitter il vicepremier.

