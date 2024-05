Le vittime sono perlopiù studenti

Almeno 11 persone sono morte in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus, un’auto e una moto nella provincia di Giava Occidentale, nell’Indonesia. Le vittime sono per lo più studenti. L’autobus, che trasportava 61 studenti e insegnanti, stava tornando in una scuola superiore a Depok, fuori Giakarta, la capitale, dalla zona collinare di Bandung dopo una festa di laurea, ha detto un portavoce della polizia di West Java. Nove persone sono morte sul posto, mentre altre due sono morte più tardi in ospedale. Altre cinquantatré persone sono state ricoverate in ospedale con ferite, tra cui alcune in condizioni critiche.

