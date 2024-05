La coppia è nel Paese per promuovere gli Invictus Games

Il principe Harry e sua moglie Meghan, duca e duchessa di Sussex, hanno preso parte a un evento di basket nella capitale della Nigeria, Lagos. La coppia è nel Paese africano per promuovere gli Invictus Games, competizione sportiva per veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti. Harry ha salutato, si è fermato a parlare con gli atleti, adulti e bambini, e ha segnato un canestro che ha provocato applausi e urla. Il duca del Sussex ha fondato gli Invictus Games per aiutare la riabilitazione dei militari e dei veterani feriti e malati.

