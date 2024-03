Avrebbe ricevuto più dei 56,4 milioni di consensi del 2018

I risultati delle elezioni presidenziali in Russia in diretta e le reazioni della comunità internazionale al plebiscito che ha rieletto Vladimir Putin per altri sei anni. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Estonia: “Il posto di Putin è davanti alla Corte dell’Aia”

“Le cosiddette elezioni russe non sono né libere né regolari. Putin non ha alcuna legittimità democratica, è un autocrate e lo è da tempo. Non c’è stato alcun cambiamento“. Lo ha detto a LaPresse il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna, commentando le elezioni presidenziali in Russia. “Allo stesso tempo, è lui a guidare la Russia e a prendere decisioni in qualità di presidente, per le quali deve essere responsabile anche davanti alla Corte penale internazionale“, ha detto ancora Tsahkna. “Il suo posto è all’Aia“, ha aggiunto il ministro degli Esteri estone.

Casa Bianca: “Elezioni né libere né regolari”

Le elezioni presidenziali in Russia “ovviamente non sono libere né giuste” visto che Vladimir Putin ha “imprigionato gli oppositori politici e impedito ad altri di candidarsi contro di lui”. È il primo commento della Casa Bianca dopo i primi risultati della consultazione elettorale in Russia.

Zelensky: “Putin vuole governare per sempre”

Vladimir Putin è “malato di potere e sta facendo tutto il possibile per governare per sempre“. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo i risultati parziali delle elezioni presidenziali russe. “Non c’è male che non commetterà per prolungare il suo potere”, ha aggiunto.

Putin all’88% dopo il 25% schede scrutinate

Vladimir Putin ottiene l’87,97% dei voti alle elezioni presidenziali russe, secondo i primi dati della Commissione elettorale centrale dopo aver elaborato il 24,4% delle schede. Nikolai Kharitonov ha il 3,8% dei voti, Vladislav Davankov il 3,73%, Leonid Slutsky il 2,96%.

Exit poll: Putin in testa con l’87%

Vladimir Putin è in testa alle elezioni presidenziali della Federazione Russa con l’87% dei voti, Nikolai Kharitonov ottiene il 4,6% dei voti, Vladislav Davankov il 4,2% e Leonid Slutsky il 3,0%. È il risultato fornito dai primi exit poll riportati dall’agenzia Ria Novosti.

Record di voti nella storia del Paese

Putin, stando agli exit poll, avrebbe ricevuto un numero record di voti nella storia della Russia moderna. Nel 2018 aveva ricevuto 56,4 milioni di consensi con il 76,69% delle preferenze

