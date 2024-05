Truppe, carri armati e reparti di artiglieria in azione

L’esercito israeliano ha pubblicato un filmato che mostra truppe, carri armati e reparti di artiglieria in azione a Jabaliya e in altre aree della Striscia di Gaza. Le forze israeliane hanno attaccato i militanti palestinesi di Hamas in tutta la Striscia di Gaza nella giornata di domenica, anche in parti del nord. Israele ha dipinto la città meridionale di Gaza, Rafah, come l’ultima roccaforte di Hamas, affermando di doverla invadere per riuscire a smantellare il gruppo e a restituire alle proprie famiglie decine di ostaggi.

