Il vicepremier al congresso di Bucarest: "Non è una buona idea cancellare la nostra identità"

Duro intervento del ministro degli Esteri e vicepresidente del Ppe, Antonio Tajani, al Congresso del PPE a Bucarest. “Non è una buona idea togliere la croce da Les Invalides sul manifesto delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non è una buona idea cancellare la nostra identità e la nostra storia per inviare un messaggio agli altri”, ha dichiarato Tajani intervenendo in francese. “Nessun musulmano o ebreo cancellerebbe semplicemente la propria storia. perché se noi stessi non rispettiamo la nostra storia, gli altri non lo faranno mai. Questa non è laicità, è stupidità“, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

Il Green Deal

Il vicepremier ha anche parlato delle politiche agricole europee che hanno scatenato le proteste dei coltivatori in tutti i Paesi membri Ue. “Per me e per l’Italia l’economia reale è cruciale. Dobbiamo proteggere l’industria e l’agricoltura. Senza industria senza agricoltura non abbiamo posti di lavoro per le nostre giovani generazioni. Sono impegnato contro il cambiamento climatico, su cui sono fortemente impegnato, ma non sono una seguace della religione di Greta Thunberg e del commissario Timmermans. Sono pragmatico, la mia visione è completamente diversa”, ha spiegato Tajani. “Dobbiamo essere pragmatici: è possibile aprire la strada a un futuro migliore e sostenere l’industria e l’agricoltura. È un grosso errore uccidere le industrie e l’agricoltura. Dobbiamo parlare con gli agricoltori, le piccole e medie imprese tutti i giorni. Per me e per il mio partito questa è una priorità”, ha sottolineato Tajani.

