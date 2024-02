Si apre la discussione sulla semplificazione della Politica Agricola Comune (Pac)

A Bruxelles si apre la discussione del Consiglio dei Ministri agricoli dell’Ue sulla semplificazione della Politica Agricola Comune (Pac) in un momento di grande tensione per le proteste degli agricoltori in tutta Europa. Sono circa 1.500 i trattori attesi nel quartiere delle istituzioni europee della capitale belga mentre i ministri dell’Agricoltura dell’Ue si riuniscono per rispondere alle crescenti preoccupazioni dei rappresentanti del settore. La polizia belga, sottolinea la presidenza di turno dell’Ue, “ha dispiegato forze significative nel quartiere per contenere possibili disordini”.

