Roma, 20 mag. (LaPresse) – In un telegramma inviato al vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber, il presidente cinese, Xi Jinping, ha espresso le sue condoglianze per la morte del presidente Ebrahim Raisi, in un incidente in elicottero. Lo riferisce il ministero cinese degli Esteri. Lo riportano i media internazionali. Xi Jinping ha osservato che la morte di Raisi “è stata un’enorme perdita per il popolo iraniano e ha anche comportato la perdita di un buon amico da parte del popolo cinese”.

