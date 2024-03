Il ministro degli Esteri in visita a Bucarest: "Continuiamo a monitorare i casi di tutti gli italiani detenuti all'estero"

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Bucarest la ministra della Giustizia romena Alina Gorghiu. “Ho chiesto la sua collaborazione affinché vengano garantite le tutele dei detenuti italiani in Romania. Continuiamo a monitorare i loro casi come quelli di tutti gli italiani detenuti all’estero”, ha scritto su ‘X’ il titolare della Farnesina.

In Romania è detenuto il 29enne di Caltanissetta, Filippo Mosca, condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti. Il giovane ha denunciato condizioni di detenzione durissime che lo vedrebbero in una cella invasa da topi insieme ad altre 23 persone in 35 metri quadrati. Un secondo caso riguarda Francesco Flauto, condannato in via definitiva che ha chiesto di poter scontare la pena in Italia.

